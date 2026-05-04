Ruta 40: los 5 lugares que no te podés perder en tu aventura por la Patagonia

La Ruta Nacional 40 en Argentina es una de las carreteras más extensas y emblemáticas del mundo.

A lo largo de más de 5.200 kilómetros, la Ruta Nacional 40 atraviesa 11 provincias y despliega algunos de los paisajes más impactantes del país. Es mucho más que una ruta: es un recorrido que enlaza 20 parques nacionales, cruza valles, ríos y montañas, y abre la puerta a sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad.

De punta a punta, cada tramo propone una experiencia distinta. Por eso, recorrerla sin apuro, deteniéndose en sus cambios de geografía y en la diversidad de sus pueblos, se vuelve una de las formas más auténticas de descubrir la Patagonia.

Ruta de los 7 Lagos – Neuquén: Ruta 40 en la Patagonia

La aventura comienza en San Martín de los Andes, una de las ciudades más bellas de la cordillera neuquina, ubicada a orillas del Lago Lácar. Esta pintoresca ciudad es el punto de partida perfecto para explorar el Parque Nacional Lanín, un paraíso natural con bosques de lengas y coihues, cascadas y lagos con playas de arena como Quila Quina y Catritre.

RN 40 en San Martín de los Andes, Neuquén (Foto archivo).

San Martín es ideal para todo tipo de actividades al aire libre, desde pesca con mosca, hasta trekking, mountain bike y esquí en los centros de Chapelco y Lago Hermoso. Además, la zona cuenta con otros lagos menos transitados, como Lolog, Villarino y Faulkner, perfectos para una escapada tranquila en cualquier época del año.

Desde San Martín de los Andes, la Ruta 40 se adentra en uno de sus tramos más impresionantes: la Ruta de los 7 Lagos, un recorrido de 110 km que conecta paisajes de lagos, montañas y valles. Aquí, podrás disfrutar de vistas espectaculares y tomar desvíos hacia localidades como Villa Traful y Villa Meliquina. Al final de este tramo, encontrarás Villa La Angostura, una encantadora ciudad a orillas del Lago Nahuel Huapi, ideal para explorar el Parque Nacional Los Arrayanes y disfrutar de actividades de montaña durante todo el año.

Bariloche – Río Negro: Ruta 40 en la Patagonia

Considerada la capital turística de la Patagonia, Bariloche se encuentra a orillas del Lago Nahuel Huapi, enmarcada por un paisaje de montañas y bosques. La ciudad es famosa por su arquitectura de estilo alpino, su deliciosa gastronomía (con chocolates y cervezas artesanales como protagonistas) y sus múltiples actividades al aire libre.

RN40 Bariloche, Río Negro (Foto Rutas Escénicas).

El Lago Nahuel Huapi es el corazón del parque nacional más antiguo de Argentina, con una infinidad de senderos, refugios de montaña y sitios de interés como el Circuito Chico, el Circuito Grande, Colonia Suiza y Cerro Campanario. En invierno, Cerro Catedral es el destino preferido para los amantes del esquí, mientras que en verano ofrece una amplia gama de actividades de aventura y una excelente oferta gastronómica de montaña.

Lago Puelo – Chubut: Ruta 40 en la Patagonia

El Lago Puelo es uno de los destinos más cautivadores de la Comarca Andina del Paralelo 42, una micro región de belleza indescriptible que abarca desde El Manso hasta Cholila, pasando por localidades como El Bolsón, El Maitén y Epuyén. La región es famosa por sus paisajes de montañas cubiertas de bosques y lagos de aguas cristalinas.

RN40 Lago Puelo, Chubut (Foto Rutas Escénicas).

El Lago Puelo, que da nombre al parque nacional, es un lugar de ensueño para los viajeros que buscan disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. Desde el lago, se puede navegar hacia Chile y explorar el paisaje desde otra perspectiva. Además, la zona está llena de pequeñas cabañas, hosterías y propuestas de turismo rural, perfectas para una experiencia más íntima y conectada con la naturaleza.

Esquel, Trevelin y Parque Nacional Los Alerces – Chubut: Ruta 40 en la Patagonia

Ubicados en el noroeste de Chubut, estos tres destinos conforman una combinación perfecta de naturaleza, historia y cultura. Esquel, la ciudad más grande de la cordillera chubutense, es famosa por su centro de esquí La Hoya y por ser punto de partida para explorar el Parque Nacional Los Alerces, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017.

RN40 Parque Nacional Los Alerces, Chubut (Foto Rutas Escénicas)

A solo 25 km de Esquel se encuentra Trevelin, un pintoresco pueblo de origen galés, famoso por sus casas de té y su entorno natural. Cerca de allí, el Parque Nacional Los Alerces es un verdadero paraíso de lagos, bosques y montañas, donde podrás caminar entre los impresionantes alerces milenarios, algunos de los cuales tienen más de 2.600 años.

Cueva de las Manos – Santa Cruz: Ruta 40 en la Patagonia

Al ingresar a Santa Cruz, uno de los destinos más fascinantes es la Cueva de las Manos, un sitio arqueológico de trascendental importancia. Este Patrimonio de la Humanidad, ubicado a unos 90 km al sur de la ciudad de Perito Moreno, alberga pinturas rupestres que datan de entre 13.000 y 9.500 años atrás, y que retratan escenas de caza y figuras de manos humanas.

RN40 Cueva de las Manos, Santa Cruz (Foto Rutas Escénicas).

Las pinturas, algunas de las cuales están impresas en negativo y positivo, le dan nombre a este maravilloso sitio, que se encuentra en un cañadón sobre el río Pinturas, rodeado de un paisaje impresionante.

La Ruta 40 no se recorre: se atraviesa. Con tramos de asfalto y ripio, estaciones de servicio que obligan a planificar y distancias que se sienten, es un viaje que exige, pero también recompensa. Porque en la Patagonia, más que llegar, lo importante es todo lo que pasa en el camino.