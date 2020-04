Las Grutas: renunció el coordinador administrativo de la delegación

El coordinador administrativo de la delegación de Las Grutas renunció a su cargo tras la difusión de un audio en el que se refiere a una supuesta multa, diciendo que arregló el tema pidiéndole al presunto infractor “tres barriles de cerveza”.

Se trata de Anselmo Arenas (Pro), que se desempeñaba como mano derecha del actual delegado del balneario, Nicolás Carasalle (Pro). Sobre el audio Arenas explicó que “se trató de una humorada, fue un chiste, aunque comprendo que desafortunado, sobre una situación que se dio en el verano, que se resolvió notificando de un procedimiento incorrecto a un comerciante”.

El intendente Adrián Casadei (JSRN) coincidió con el planteo de Arenas, aunque consideró “inaceptable ese tipo de comentarios y bromas cuando se está trabajando como funcionario”. Agregó que “Arenas dice esto e incluso el comerciante señalado afirma que ese pedido jamás existió. Y el audio (que pertenece a una conversación interna de whatsapp) es de un ex empleado del municipio, al que se le pidió la renuncia tiempo atrás y se lo denunció por el robo de un sello del área de comercio. Por lo cual es evidente que un encono personal lo motivó a difundir eso” agregó. “Sin embargo, reitero, cuando uno es funcionario son inaceptables comentarios o bromas de este tipo”.

El hecho que desencadenó la posterior intervención de Arenas ocurrió el 9 de enero. Un comerciante del balneario acercó un pequeño video en el que se ve, de espaldas, a un hombre que descarta líquido en un contenedor que la municipalidad había dispuesto para arrojar basura. Quien lo grabó presumía que habían arrojado aceite.

La persona que se veía llevaba una remera de una empresa de venta de embutidos y productos caseros, que poseía dos puntos de expendio, uno en el shopping “Puertas al sol” y otro en un comercio de venta de pizzas y cerveza tirada. El cocinero de este último local contó que en su momento fue consultado sobre el tema por un inspector del área de comercio. “Le expliqué que no era yo el del video, y que ni siquiera descartábamos aceite porque no teníamos (ni tenemos) freidora” dijo el comerciante. “Sé que después fueron a consultar al shopping, y por lo que me enteré ellos reconocieron que habían tirado salmuera, y los notificaron para que no lo hicieran más”.

“Al final habían tirado en el container el agua de las aceitunas. Y como en el verano queríamos cambiar la modalidad de manejo de los comerciantes para lograr una disposición correcta de la basura (de ahí los containers que colocamos) los notificamos para que no lo hicieran. Y ahí quedó todo. Lo de la humorada sobre los barriles de cerveza fue un chiste interno, antes de referirme a cómo se había resuelto la situación” insistió Arenas.

La renuncia del funcionario se formalizó en las últimas horas. Hasta ahora, no se designó reemplazante.