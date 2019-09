¿Elegir una profesión es algo que se determina para toda la vida? Por más que esa idea nos intente convencer, se puede volver a elegir. En esos términos, Silvina Ojeda, hace poco más de diez años estudiaba Filosofía y Letras en Neuquén pero se fue a Buenos Aires, “por amor”, como dice ella, orgullosa de aquella decisión. Y terminó convirtiéndose en fotógrafa. O más precisamente, en fotógrafa de las mujeres del under rockero porteño.

Ala vuelta de todo aquello, otra vez en Cipolletti, donde regresó hace tres años, llevó aquel proyecto visual a la radio. Este jueves, “Mujeres del rock” vuelve al aire tras un año ausente. Se emitirá todos los jueves, de 21 a 22, por Radio Mural.

“En este último tiempo pasaron cosas muy importantes para las mujeres, por eso quiero dedicar el programa entero a las mujeres”, dice Ojeda, a modo de adelanto de lo que se será esta nueva temporada de “Mujeres al rock” en formato radio, tras las experiencias de 2013 en Rock n Grow, una radio digital de Buenos Aires; y de 2016 y 2017, en Radio Mural.

El programa tendrá entrevistas en el estudio y por teléfono, historias de bandas y de músicas de rock de antes y de ahora y comentarios sobre la escena local, pero también latinoamericana de las mujeres como protagonistas en el rock.



Lejos de esa conocida nostalgia y soledad, su llegada a la capital fue soñada. “En el año 2008 llegué a Buenos Aires, donde me vine atrás de un amor que no funcionó, pero con el que tuve a mi hijo”, empieza su relato. “Como soy fanática de Charly García, me compré el libro ‘No digas nada’, de Sergio Marchi. Al final del libro encontré su correo, y le escribí pensando que jamás me respondería. “Pasaron algunos días y me respondió. Así fue que tomé cursos sobre periodismo del rock y empecé a conocer gente”.

Sumó varios cursos más, generó contactos y empezó a trabajar para el sitio rock.com.ar. Así, se fue dedicando a hacer entrevistas a mujeres rockeras.

Recuerda que, de adolescente, solía pensar que le gustaban “cosas de tipos”, como por caso el rock. “Estaba muy de moda el ‘rock chabón’, y a mí eso no me gustaba”, opina y, desde ese lugar, valora al “universo femenino”. “Genera cosas que las bandas de tipos no”.



Así, empezó a reportear a destacadas músicas rockeras como Alina Gandini, Claudia Sinesi, Celeste Carballo, Sandra Mihanovich, Patricia Sosa, Érica García y Andrea Álvarez, entre otras.

Al poco tiempo se lanzó de forma independiente, y empezó a volcarse más a lo visual, a la par de las redes sociales. “Quería cubrir lo que nadie cubría. Fue como un boom de pibas rockeras. Tocaban en antros, barcitos y me gustaba eso”.

Finalmente se centró solo en la fotografía y empezó a ser reconocida por sus imágenes de mujeres sobre el escenario. Hoy, relanza el proyecto en formato radiofónico.

