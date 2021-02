Las "no candidaturas" en la cartelería vial de tránsito hacia Vaca Muerta

El ex diputado provincial e integrante del Consejo de la Magistratura, Claudio Domínguez, inició la carrera proselitista con vistas a la renovación de las bancas en el Congreso y eligió el corredor vial a Vaca Muerta en busca de ir marcando la cancha.

No se trata de la campaña de renovación de concejales de Neuquén. La ruta 7 ya contaba con carteles similares y de importantes proporciones que ponderan a Carlos Ciapponi, el presidente de la Cooperativa Calf en la ciudad capital; sin embargo, la apuesta del MPN por Domínguez alcanzó hasta las pasarelas peatonales en Centenario con pancartas de varios metros por sobre las vías de la multitrocha.

La ley nacional prohibe a los candidatos iniciar la campaña con más de un mes de anticipación, y por eso los carteles sólo muestran la foto del candidato sin aclarar que se trata de una campaña política (en el caso de Ciapponi) o aluden a un nombre, seguido del slogan #yoteacompaño, como el caso de Dominguez.

Pasarela sobre la multitrocha de la ruta 7 hacia Planicie Banderia y Loma de la Lata, sector Centenario. Grandes pancartas buscan posicionar al candidato (Foto Oscar Livera)

La elección nacional está prevista en octubre. La previa sería en agosto; ya que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no fueron suspendidas aún, como se había difundido tras un encuentro de varios gobernadores con el presidente Alberto Fernández.

No hay información certera en el MPN si la conducción de Omar Gutiérrez llamará a internas para disputar las listas. Las agrupaciones se abroquelan en derredor a algunas figuras de liderazgo como el propio gobernador, el ex gobernador Jorte Sapag, el ex presidente de la Legislatura Rolando Figueroa y el dirigente petrolero Guillermo Pereyra.

Mientras, en la ruta del petróleo en la zona de Alta Barda, en Planicie Banderita, en el área de Centenario o el Cañadón de las Cabras, muestra sugestivamente cartelones de personas que buscan instalar una imagen que perdure los próximos meses, cuando esté autorizada la publicidad de la campaña con vistas a las elecciones, ya sean las internas abiertas de los partidos, o la general de octubre si se llega a dejar sin efecto las PASO por la pandemia.

El emojis del pulgar utilizado en la campaña del MPN junto al nombre del candidato, en un cartel de importantes dimensiones, frente a la multitrocha (foto Oscar Livera)