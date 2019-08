Las PASO y la tercera vía

Como partidario de la tercera vía en la que Jorge Fontevechia fue el primero y único editor en apoyar, considero que este gran periodista está muy errado -al igual que otros- en sostener que con el fatídico resultado de las PASO los Fernández ya tienen un pie en la Rosada, y es necesario un cogobierno.

Lo que tuvimos no fue una elección, sino un plebiscito: Macri sí o Macri no. La única herramienta que tenían aquellos que optaban por esto último era votar al FPT. El plebiscito improvisado le quitó el voto de confianza a Macri. De ahí a que la victoria del FPT quede plasmada depende de qué haga Macri a continuación.

Si decide presentarse en octubre, Fernández será presidente; si por el contrario Macri acepta hacerse a un lado y permitir que otros candidatos se enfrenten al FPT el resultado está abierto y muy posiblemente sea otro.

Por una vez en la vida Mauricio Macri puede decidir hacer lo correcto: el hecho de que no haya sido buen presidente, para la mayoría, no quiere decir que no pueda llegar a ser un gran estadista como lo fue Richard Nixon. Esperamos su acertada decisión.

Leonardo Peusner

DNI 571.871