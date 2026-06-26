«Chiqui» Tapia publicó en Instagram tras la confirmación de su procesamiento: «Los leo»

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, realizó una llamativa publicación en sus redes sociales pocas horas después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmara su procesamiento en una causa por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes.

La resolución judicial también alcanzó al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a la propia entidad deportiva, en el marco de una investigación que, según trascendió, involucra una presunta maniobra por más de 19.000 millones de pesos.

A pesar del avance de la causa, Tapia mantuvo su actividad pública y decidió expresarse a través de su cuenta de Instagram. Mediante una historia publicada en la red social, compartió una fotografía en la que se lo observa con anteojos, una camisa azul y su habitual peinado engominado.

Junto a la imagen, el dirigente escribió un breve mensaje: «Claudio Fabián Tapia. Los leo».

La publicación llamó la atención por producirse en medio de la situación judicial que atraviesa el titular de la AFA y generó múltiples reacciones entre usuarios y seguidores en las redes sociales.

La causa por presunta evasión fiscal

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos dictados en primera instancia contra Tapia, Pablo Toviggino y la Asociación del Fútbol Argentino en una investigación vinculada a presuntas irregularidades tributarias.

De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, la causa investiga una supuesta maniobra de evasión fiscal y retención indebida de aportes por una suma superior a los 19.000 millones de pesos.

La decisión del tribunal ratificó los procesamientos dispuestos previamente por la Justicia y dejó el expediente en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral.

La continuidad de la actividad institucional

Pese a la resolución judicial, Tapia continúa desarrollando su agenda institucional al frente de la AFA, mientras sus abogados analizan los próximos pasos procesales.

La confirmación de los procesamientos representa un nuevo capítulo en la investigación que involucra a las máximas autoridades de la entidad que conduce el fútbol argentino y que ahora se encuentra a un paso de llegar a la instancia de debate oral y público.