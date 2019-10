Las repercusiones del día después del debate presidencial

El primer debate de candidatos a presidentes, esperado por la arena política y la ciudadanía de cara a los comicios del próximo 27 de octubre, despertó críticas y halagos, según correspondiera a propios o ajenos a cada uno de los seis espacios que ayer llevaron a la Universidad del Litoral a sus candidatos.

Así, cada uno de los espacios destacó el desempeño de su candidato y lo dio como ganador, aunque las opiniones a favor y en contra se enfocaron en los postulantes de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y dejaron afuera al resto.

Sin demasiada repercusión quedaron las exposiciones de Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del Caño (FIT), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos), José Luis Espert (Frente Despertar).

El senador y candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, consideró que el presidente Mauricio Macri fue "el ganador" del debate, en tanto que para el diputado kirchnerista Agustín Rossi, "el incuestionable ganador" fue Alberto Fernández.

Pichetto lo vio "sereno, moderado, prudente y respetuoso" a Macri, con "mirada de estadista" y a Alberto Fernández "muy agresivo y arrogante" y "casi personalizando los ataques" al Presidente y candidato a la reelección.

Parado en el lado opuesto, Rossi opinó que Alberto Fernández "fue el incuestionable ganador del debate", con una posición "contundente, con picos muy altos sobre economía y derechos humanos" y que Macri "hablaba de una Argentina que no existía" y que hasta se lo notaba "muy incómodo”.

El secretario general del PRO, Francisco Quintana, consideró por su parte que el oficialismo quedó "muy satisfecho" con el desempeño del presidente Macri y coincidió con Pichetto en cuanto a que se lo vio "moderado y sereno", con "propuestas claras para su segundo mandato".

En cambio, lo percibió a Fernández como fiel representante de un "espacio reaccionario, confrontativo, que subestima no sólo al adversario sino también a los argentinos" y agregó que la sociedad "no olvida lo que hicieron y lo que no hicieron en doce años de Gobierno" y dijo que los kirchneristas "no vuelven mejores ni distintos".

El electo gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que ayer resultó triunfador en los comicios provinciales, también se sumó al debate y dijo que lo vio "muy sólido" al candidato opositor Alberto Fernández y apostó a que esto lo convertirá en "el próximo Presidente" de la Argentina.

En cambio, siguiendo con la lógica de propios y ajenos, Capitanich sostuvo que el presidente Macri "necesita un baño de realismo y lo va a recibir el 27 de octubre en las urnas".

En el mismo sentido se expresó el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, quien elogió el desempeño del Fernández que, según dijo, mostró "propuestas, ideas y un futuro prometedor" y cuestionó a Macri por sus críticas al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asegurando que "no tiene límites cuando dijo que fomenta el narcotráfico".

Los mismos protagonistas del debate se expresaron hoy a través de la red social Twitter y, mientras Fernández agradeció a "toda la gente que siguió el debate en sus casas" y destacó el "intercambio de ideas" como un valor que debe ser "cultivado" en democracia, el presidente Macri anunció el desarrollo de 5.000 kilómetros nuevos de la red de fibra óptica de Arsat.

"En estos cuatro años, sumamos a 2 millones de hogares a Internet, cuadruplicamos la velocidad y llevamos 4G al 93% de los argentinos. Ahora vamos a sumar a 3 millones de hogares más y seguir trabajando para que todos puedan aprovechar los beneficios de la revolución digital.", dijo Macri.

"En democracia, el intercambio de ideas es un valor que debemos cultivar. Gracias a toda la gente que siguió el debate en sus casas. Los argentinos nos caímos y nos levantamos muchas veces. Vamos a levantarnos una vez más. Cuenten conmigo", tuiteó Fernández esta mañana.

El debate de ayer fue el primer debate presidencial obligatorio y el domingo próximo será el turno del segundo, en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.