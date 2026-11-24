El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, reveló los entretelones de la publicación de El diario personal del Papa Francisco (Il Diario personale di Papa Francesco). Según el purpurado, los textos muestran «el corazón de Francisco y su espiritualidad».

En diálogo con los medios de comunicación del Vaticano, el colaborador y amigo de Jorge Mario Bergoglio reconstruyó el origen del material. También repasó los pasajes que más lo conmovieron al editar el volumen.

El hallazgo ocurrió una tarde en Santa Marta, en el sector del escritorio personal del papa Francisco, mientras uno de sus secretarios permanecía en la sala contigua. Conversaban en reserva sobre cómo redactar un documento ante la eventual pérdida irreversible de conciencia del Papa, cuando Bergoglio le señaló tres documentos subrayados y una agenda usada como diario.

«Allí me dijo: “De esto verán ustedes”. No recuerdo exactamente las otras palabras, solo recuerdo la expresión «lo que sea para edificación». Es decir, me pedía que, llegado el momento, viera lo que podía servir a la gente para su edificación», contó Fernández.

Tras la elección del papa León XIV, el cardenal esperó unos meses por temor a que el material se perdiera o cayera en malas manos. Cuando le planteó el pedido de Francisco, el actual pontífice mostró curiosidad, halló la caja dos días después y se la envió de inmediato para trabajar en la edición.

El criterio de edición, el aval de León XIV y los «jeroglíficos»

Al explicar el objetivo del libro —«la edificación espiritual del lector»—, Fernández señaló que tomó la palabra exacta de Francisco para priorizar lo que aportara sentido. Dejó de lado meros apuntes prácticos, como horarios de reuniones o recordatorios tipo ir al dentista.

«Cuando abrí la caja y leí el Diario, me sorprendí, quedé shockeado, porque allí había información que nunca había escuchado, no chimentos, sino datos indispensables para entender la persona y el alma de Francisco de primera mano», admitió.

El volumen no reproduce el manuscrito completo: reúne lo sustancial —incluso pasajes «muy picantes y desestabilizadores»—, ordenado por temas y con comentarios contextuales para lectores que no conocieron en profundidad a Bergoglio.

Quedaron fuera repeticiones, notas menores, intimidades de personas vivas y partes cifradas. «Finalmente, hay muchas partes escritas con unos signos extraños, como jeroglíficos. Evidentemente son cosas que él quería que nadie leyera en el futuro y debemos respetar esa voluntad, porque hoy cualquier símbolo puede llegar a ser interpretado», explicó.

Fernández confirmó que el papa León XIV avaló todo el proceso y adelantó que el libro incluye desde una charla con Angela Merkel hasta quejas sobre algunos argentinos o personas ya fallecidas.

Sobre su decisión de publicar los cuadernos, tras haber evitado dar testimonios personales desde la muerte de Francisco, resumió su postura ante el pontífice fallecido: «Uno frente a Francesco, como diciendo: “Aquí está. Te cumplí”».

Crisis espiritual, piedad popular y libros subrayados

Sobre las vivencias místicas de Bergoglio, Fernández destacó que Francisco no solía contar en vida sus experiencias íntimas de contacto con Jesús o María, aunque hablaba sin reparos de debates sociales, políticos o pastorales.

Respecto de las menciones al demonio —que aparecen incluso en el último párrafo a modo de balance—, sostuvo que no son simples imágenes que asustan. Para Fernández, son llamados interiores de Dios para dejar la superficialidad y sostener el rumbo de su misión.

Sobre la crisis espiritual de 2021 y 2022, definida por Francisco como «aridez, desolación, época oscura», explicó que lo condujo a una madurez y un abandono confiado en Dios. Ese recorrido se plasmó en sus últimos textos: la exhortación sobre santa Teresita, C’est la confiance, y su última encíclica, Dilexit nos.

El cardenal también resaltó la piedad popular de Bergoglio, como dejar notas con súplicas bajo una imagen de san José —una práctica que llamaba «contemplación pasiva»— o ir a rezar ante la Salus populi romani.

Entre los materiales hallados, mencionó libros y frases subrayadas, como el verso de Virgilio «Hay lágrimas en las cosas» en un cuadro de Santa Marta, vinculado a su defensa de los pobres, discapacitados, migrantes y presos, además de pasajes de Puebla y Aparecida.

Para cerrar, contrapuso dos anotaciones que lo marcaron. Por un lado, la visión del 7 de junio de 2018 sobre «la entrada del infierno» y «la seducción pagana».

Por el otro, la anotación del 1 de mayo de 2019: «Sentí con certeza que el Señor me amó con predilección. Fue un largo rato en que el Señor me manifestó el amor que me tiene… Lo sentí como si fuera el colchón que me rodeó y me salvó de la desintegración».