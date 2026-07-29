Quiénes eran los 7 tripulantes que murieron en el accidente aéreo en San Juan: iban policías, bomberos y un funcionario

Un trágico accidente aéreo ocurrió este miércoles 29 de julio en la provincia de San Juan. Un helicóptero cayó en una zona de difícil acceso y se confirmó la muerte de las siete personas que viajaban a bordo. Entre las víctimas fatales había policías, bomberos y hasta un funcionario provincial.

El Gobierno Nacional, a través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Seguridad, precisó que se trataba de un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). La comitiva se dirigía a participar de un curso de capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y tenía como destino final La Rioja, donde la tripulación debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.

Foto: Gentileza Marcos Carrizo.

Quiénes eran las víctimas fatales del accidente aéreo en San Juan

Después de las 16, el Gobierno de San Juan emitió un comunicado en el que confirmó el deceso de todos los tripulantes de la aeronave que protagonizó el accidente, entre los que se encontraban policías, brigadistas y un funcionario provincial.

El comisario general Rubén Castro , jefe de Bomberos.

, jefe de Bomberos. El comisario inspector, Jorge Carbajal , segundo Jefe de Bomberos.

, segundo Jefe de Bomberos. Carlos Heredia , director de Protección Civil.

, director de Protección Civil. El comisario general Germán Videla , subjefe de la Policía de San Juan.

, subjefe de la Policía de San Juan. Matías Valenzuela , piloto del helicóptero particular.

, piloto del helicóptero particular. Andres Bosch, brigadista de AFE

brigadista de AFE Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE.

Operativo extremo en San Juan por la caída de un helicóptero

La secuencia de la emergencia se desató durante la mañana. De acuerdo con la información aportada por el diario Tiempo de San Juan, la aeronave —matrícula LV-KGR— partió desde la capital provincial.

El último contacto por radio se registró exactamente a las 10:26. Apenas cuatro minutos después, a las 10:30, el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió la activación de la baliza de emergencia (ELT) del helicóptero.

Tras la alerta, se desplegó un rápido rastrillaje aéreo que permitió que otra aeronave que sobrevolaba la zona lograra localizar los restos del impacto cerca de las 13, dando aviso inmediato a las autoridades terrestres.

Saber dónde estaba el helicóptero fue apenas el primer paso, ya que llegar hasta él se convirtió en el principal desafío. La nave cayó en el paraje conocido como Caballo Anca, un gigantesco predio fiscal deshabitado de 64.000 hectáreas ubicado al norte del Parque Provincial Ischigualasto, entre Jáchal y Valle Fértil.

La geografía del lugar es implacable y se encuentra fuera de cualquier circuito turístico o ruta transitable, ubicándose a unos 20 kilómetros campo adentro desde la Ruta Nacional 150. Las patrullas de Gendarmería Nacional, Protección Civil y divisiones especializadas de la Policía que se abocaron al rescate debieron sortear un terreno durísimo.

Desde el lado de San Juan, los uniformados tuvieron que avanzar en vehículos hasta un puesto antiguo y, desde allí, iniciar una travesía a pie de más de 13 kilómetros para poder acercarse al sitio del impacto. Por su parte, el grueso de las camionetas de rescate intentó ingresar desde la frontera con La Rioja, donde el relieve presentaba un acceso levemente más viable.

El impacto institucional del accidente obligó a una reestructuración inmediata de la agenda del Gobierno. Con el gobernador Marcelo Orrego de viaje oficial en los Estados Unidos, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Fabián Martín, y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, conformaron un comité de crisis de emergencia que se mantiene reunido de forma permanente en la Casa de Gobierno de San Juan para monitorear el avance de los rescatistas.

En paralelo, el inusual movimiento de fuerzas de seguridad y el clima de tensión alteraron por completo la dinámica del Valle Fértil. Las autoridades decidieron suspender todas las actividades en el Parque Provincial Ischigualasto por razones de fuerza mayor. En el ingreso al predio se colocó un cartel informando a los turistas la cancelación de todas las visitas diurnas y de la tradicional excursión a la Luna Llena, manteniendo el parque cerrado mientras el foco de la provincia entera sigue puesto en la montaña, a la espera de un parte oficial sobre la salud de los tripulantes.