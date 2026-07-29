Evacuaron la Embajada de Estados Unidos por una amenaza de bomba y activaron un operativo en Palermo

Evacuaron la Embajada de Estados Unidos por una amenaza de bomba. Foto: NA

Un importante operativo de seguridad se desplegó este miércoles por la tarde en la Embajada de Estados Unidos, ubicada en el barrio porteño de Palermo, luego de que se recibiera una amenaza de bomba que obligó a evacuar preventivamente el edificio.

Amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos

El procedimiento se llevó a cabo en la sede diplomática situada sobre la avenida Colombia al 4300, donde efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) interrumpieron el tránsito mientras se desarrollaban las tareas de inspección.

Según informaron fuentes policiales, la amenaza fue realizada mediante un llamado telefónico, lo que motivó la inmediata activación del protocolo de seguridad y la evacuación preventiva del personal presente en el edificio.

En el lugar trabajaban especialistas de la División Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la PFA, quienes realizaban las inspecciones correspondientes para determinar la existencia o no de un artefacto explosivo.

Hasta el momento, las autoridades no habían informado el hallazgo de ningún elemento sospechoso ni reportado personas heridas como consecuencia del operativo.

No es la primera vez que la sede diplomática estadounidense enfrenta una situación de estas características. La Nación recordó que en 2023 se registraron al menos dos episodios similares.

El primero ocurrió el 15 de marzo, cuando la embajada fue evacuada tras el hallazgo de un paquete sospechoso. En aquella oportunidad, la Policía encontró una mochila abandonada en las inmediaciones y activó el protocolo de seguridad. Tras la inspección, se determinó que el objeto no representaba ningún riesgo.

Posteriormente, fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que la mochila pertenecía a una mujer que había concurrido horas antes a realizar un trámite en la embajada y la había olvidado en el lugar.

Meses después, el 18 de octubre de 2023, la representación diplomática volvió a recibir una amenaza de bomba. El aviso se produjo apenas minutos después de un episodio de características similares registrado en la Embajada de Israel en la Argentina, lo que también obligó a desplegar un amplio operativo preventivo.

Con información de NA