El 11-S en la literatura: tres novelas para entender cómo la ficción procesó el trauma

El 11 de septiembre de 2001 fue, ante todo, una tragedia que el mundo vio en directo. Las imágenes de los aviones impactando contra las Torres Gemelas, las columnas de humo sobre Manhattan y el derrumbe del World Trade Center se repitieron durante días hasta quedar grabadas en la memoria colectiva.

Pero el 11-S también encontró otra forma de ser contado: la literatura. Allí donde las imágenes mostraban la magnitud del horror, la ficción comenzó a explorar aquello que las cámaras no podían registrar: el dolor íntimo, las ausencias, el trauma de los sobrevivientes y la dificultad de continuar después de una experiencia imposible de asimilar.

A 25 años de los atentados, varias novelas permiten volver sobre aquel acontecimiento desde un lugar diferente al de la crónica periodística o la reconstrucción histórica. Entre ellas, tres obras muestran de qué manera la literatura transformó el 11-S en historias sobre el duelo, la memoria y las marcas que deja una tragedia colectiva en la vida privada.

“Tan fuerte, tan cerca”: el 11-S a través de la mirada de un niño

Una de las novelas más conocidas es Tan fuerte, tan cerca (Extremely Loud & Incredibly Close), de Jonathan Safran Foer, publicada en 2005.

Su protagonista es Oskar Schell, un niño de nueve años que perdió a su padre en las Torres Gemelas. Tiempo después encuentra una misteriosa llave dentro de un florero que pertenecía a él y decide recorrer Nueva York intentando descubrir qué cerradura puede abrir.

La búsqueda funciona como mucho más que un misterio. Es, en realidad, el recorrido de un chico que intenta encontrar alguna explicación para una ausencia que todavía no consigue comprender.

Safran Foer evita reconstruir el atentado desde una perspectiva política y concentra la historia en sus consecuencias íntimas. A través de la mirada infantil, el 11-S deja de ser solamente un acontecimiento histórico para convertirse en la historia de una familia atravesada por una pérdida irreparable.

“El hombre del salto”: sobrevivir después de las Torres Gemelas

Otra mirada aparece en El hombre del salto (Falling Man), de Don DeLillo.

La novela sigue a Keith Neudecker, un abogado que logra escapar de una de las Torres Gemelas y regresa a su casa cubierto de polvo y sangre. Sobrevivió, pero salir del edificio no significa haber dejado atrás lo sucedido.

DeLillo construye desde allí un relato sobre el desconcierto, el trauma y la dificultad de recuperar una vida cotidiana después de haber estado tan cerca de la muerte.

El título remite además a una de las imágenes más estremecedoras asociadas a aquella jornada: las personas que, atrapadas en los pisos superiores, cayeron desde las torres.

La novela incorpora así otra de las grandes preguntas que dejó el atentado: cómo representar un horror que fue fotografiado y televisado desde prácticamente todos los ángulos y que, aun así, parecía imposible de comprender.

“Windows on the World”: imaginar los últimos minutos dentro de la Torre Norte

Windows on the World, del escritor francés Frédéric Beigbeder, propone una perspectiva todavía diferente.

Publicada en 2003, la novela imagina los últimos minutos de un padre y sus dos hijos atrapados en Windows on the World, el restaurante ubicado en los pisos superiores de la Torre Norte del World Trade Center.

Mientras reconstruye desde la ficción lo que podría haber ocurrido allí dentro, Beigbeder se incorpora a sí mismo al relato y escribe desde un restaurante situado en una torre de París.

La estructura establece un diálogo entre Nueva York y París, entre quienes quedaron atrapados y quien intenta imaginar desde la distancia aquello que vivieron.

Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la ficción cuando intenta contar una tragedia real?

Beigbeder convierte esa dificultad en parte central de la novela. En lugar de ocultar la imposibilidad de saber exactamente qué ocurrió durante aquellos últimos minutos, la transforma en uno de los interrogantes del propio libro.

Tres formas diferentes de narrar el 11-S

Las tres novelas parten del mismo acontecimiento, pero eligen caminos profundamente diferentes para acercarse a él.

Safran Foer observa el atentado desde el duelo de un niño que perdió a su padre. DeLillo se concentra en el trauma de quien sobrevivió y debe aprender a vivir después de lo ocurrido. Beigbeder se arriesga a imaginar los últimos momentos de quienes quedaron atrapados dentro de una de las torres.

En ninguna de las tres obras el objetivo principal es explicar qué ocurrió aquel 11 de septiembre. La pregunta aparece después: qué sucede con las personas cuando una tragedia de dimensiones históricas irrumpe para siempre en sus vidas.

Del acontecimiento histórico a las historias privadas

Durante horas, millones de personas observaron las mismas imágenes. Sin embargo, detrás de cada una de ellas existían historias particulares, familias, despedidas que nunca ocurrieron y sobrevivientes obligados a reconstruir sus vidas.

La literatura encontró allí un territorio que las transmisiones televisivas y las fotografías no podían alcanzar por completo.

A 25 años del 11-S, estas novelas siguen proponiendo otra manera de acercarse a aquella jornada: no solamente recordar las torres, los aviones y el humo sobre Manhattan, sino preguntarse por quienes quedaron después.

Porque si las imágenes permitieron al mundo ver el 11 de septiembre de 2001, la literatura intentó, desde la ficción, imaginar cómo fue vivirlo y cómo se aprende a seguir después de una tragedia que cambió la historia.