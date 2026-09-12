Quién es Juan Manuel Ramírez, el nuevo novio de Martita Fort: empresario, uruguayo y cómo nació el romance

Martita Fort oficializó su relación con Juan Manuel Ramírez y terminó con meses de especulaciones sobre su vida sentimental. La hija de Ricardo Fort, de 22 años, presentó públicamente al joven uruguayo que conquistó su corazón y protagonizó con él una inesperada propuesta de noviazgo en vivo.

El momento ocurrió en Blender at Night, el mismo programa de streaming donde, meses atrás, había comenzado la particular búsqueda de candidatos que terminó cruzando sus caminos. Hasta ese momento ambos aseguraban que estaban “conociéndose”, pero Ramírez aprovechó la emisión para preguntarle directamente si quería ser su novia. Martita aceptó y sellaron el momento con un beso.

Pero ¿quién es el hombre que logró conquistar a una de las herederas de Ricardo Fort?

Quién es Juan Manuel Ramírez, el novio de Martita Fort

Juan Manuel Ramírez tiene 28 años, es uruguayo y vive en el departamento de Canelones, en Uruguay. Mantiene un perfil considerablemente más bajo que Martita y hasta hace pocas semanas era prácticamente desconocido para el público argentino.

Según la información difundida en Puro Show, está vinculado al negocio de la compra y venta de vehículos, especialmente autos de alta gama, aunque también se mencionó la comercialización de motos y motos de agua.

Además, es aficionado al entrenamiento físico y lleva numerosos tatuajes, una característica que llamó especialmente la atención porque Martita había contado públicamente que ese estilo era uno de los que más le atraían en un hombre.

El insólito “casting” con el que Martita Fort conoció a Juan Manuel

La historia comenzó de una manera poco convencional. Martita había lanzado una especie de “casting de novios” en el streaming Blender, donde diferentes candidatos podían postularse para conocerla.

Entre los perfiles apareció el de Juan Manuel. Él tomó la iniciativa y le escribió cuando la joven estaba a punto de viajar a Estados Unidos.

“Ya que se hizo muy viral, habrá que vernos”, recordó Martita sobre aquel primer acercamiento. Ella le respondió que estaba por partir hacia Miami, pero Ramírez decidió viajar para encontrarse con ella.

Lo que podía haber quedado simplemente como una divertida dinámica de streaming terminó convirtiéndose en una relación real.

De conocerse a viajar juntos por Estados Unidos

Después del primer encuentro, la relación avanzó rápidamente. Martita y Juan Manuel compartieron parte de un viaje por Estados Unidos, con destinos como Miami y Las Vegas, mientras ella se encontraba en el país por sus compromisos durante el Mundial 2026.

La propia influencer contó que hicieron incluso un extenso trayecto en auto entre Atlanta y Miami, una experiencia que les permitió conocerse mucho más lejos de las cámaras.

“Yo estuve noviando todo el Mundial. A escondidas me fui a Las Vegas con él”, llegó a bromear Martita cuando comenzó a revelar públicamente la existencia de la relación.

Sin embargo, durante las primeras semanas ambos evitaron definir formalmente el vínculo como un noviazgo.

La familia Fort ya conoció al nuevo novio de Martita

Con el avance de la relación llegó otra prueba importante: Juan Manuel viajó a la Argentina y comenzó a compartir momentos con el círculo íntimo de Martita.

La joven contó que su hermano mellizo, Felipe Fort, tuvo una buena relación con él desde el comienzo y aseguró que el resto de su familia también lo recibió de la mejor manera.

“Felipe se supercopó con él, toda mi familia se supercopó”, contó Martita al referirse a la incorporación del uruguayo a su entorno.

La propuesta en vivo que convirtió a Juan Manuel en su novio

La historia terminó de oficializarse esta semana cuando Martita regresó junto a Juan Manuel a Blender at Night.

José María Listorti quiso saber desde qué fecha estaban de novios, pero apareció un pequeño problema: técnicamente todavía no lo eran.

“Nos estamos conociendo, todavía no somos novios, pero la respeto como si fuera”, explicó Ramírez. Martita respondió que la fecha de aniversario llegaría cuando finalmente existiera una propuesta formal.

El estudio inmediatamente presionó al uruguayo para que aprovechara la oportunidad.

Ramírez tomó el micrófono y le preguntó: “¿Querés ser mi novia?”. Martita respondió afirmativamente y ambos se abrazaron y besaron frente a las cámaras.

Así, tres meses después de aquel particular casting, Martita Fort y Juan Manuel Ramírez oficializaron su noviazgo en el mismo lugar donde comenzó la historia.

Con información de revista Caras