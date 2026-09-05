Feria del Libro de Neuquén 2026: fechas, invitados y todo lo que hay que saber

Del 11 al 20 de septiembre, Neuquén volverá a convertirse en punto de encuentro para escritores, lectores, editoriales, artistas, docentes y estudiantes. Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, tendrá como sede principal el Museo Nacional de Bellas Artes y sus alrededores, con actividades también en la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia. La edición 2026 llega con una convocatoria récord: más de 600 postulaciones entre autores, editoriales, librerías, expositores y propuestas culturales.



Las cifras dan una idea de la dimensión que tendrá el encuentro. Participarán 250 escritores y escritoras de Neuquén, otras localidades de la provincia y 20 provincias argentinas, además de autores de Chile. Habrá 95 stands correspondientes a 150 librerías, editoriales y expositores, y una programación que reúne unas 200 propuestas culturales. En diez días se realizarán 140 presentaciones de libros, 53 actividades destinadas a visitas escolares, talleres y charlas para público general, espectáculos familiares y encuentros en tres auditorios que funcionarán en simultáneo. La programación también tendrá una fuerte presencia de actividades vinculadas con la educación y la promoción de la lectura.

La librería Lecton ocupará el stand 41 de la carpa 1, con todas las novedades literarias.



Entre los nombres destacados de esta edición aparece Reynaldo Sietecase, quien el sábado 12, a las 19, presentará su novela “Cabrón” (Alfaguara), en una conversación con la socióloga, periodista y escritora Eugenia Zicavo. Esa misma noche, a las 21, Alejandro Dolina llegará con “La venganza será terrible”, su clásico encuentro de literatura, música, humor y reflexión. El domingo 13, a las 19, será el turno de Guillermo Martínez, que presentará “Un crimen dialéctico” (Seix Barral).

La apertura, el viernes 11 a las 20, estará a cargo de Verónica Boix, con el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”.

La segunda mitad de la Feria tendrá también una agenda especialmente fuerte. El jueves 17, el dramaturgo y director Mauricio Kartun ofrecerá la masterclass “Manual de supervivencia teatral”.

El viernes 18, Martín Sivak participará del conversatorio “Periodismo, literatura y memoria”, mientras que ese mismo día, a las 20, Pompeyo Audivert presentará “Habitación Macbeth”, una de las obras teatrales más reconocidas de los últimos años.

El sábado 19, Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti llegarán con “Historias de amor y de muerte”, un espectáculo que cruza filosofía, literatura y reflexión. El cierre de los invitados nacionales será el domingo 20, a las 20, con Viviana Rivero, que presentará su última novela, Ellas (Random House).



La Feria tendrá además un capítulo especialmente dedicado a las escuelas. Verónica Parodi, Istvansch, Guillermo Barrantes y Caterina Radzichewski participarán de actividades destinadas a distintos niveles educativos. A esto se suman las 12ª Jornadas de Reflexión General sobre la Educación, que se realizarán el martes 15, miércoles 16 y jueves 17, de 18 a 20. Destinadas a docentes, bibliotecarios, estudiantes y profesionales de la educación, las jornadas ya superaron las 800 personas interesadas y ofrecerán talleres y conversatorios gratuitos sobre lectura, educación y prácticas pedagógicas.



La memoria será otro de los ejes de esta edición. A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentará una muestra dedicada a la memoria y los derechos humanos. También habrá un espacio dedicado a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su muerte: el Museo Paraje Confluencia albergará una exposición sobre su paso por Neuquén y su vínculo con la región, acompañada por una sala de lectura dedicada a su obra.



Diario Río Negro también será parte de la Feria. La librería Lecton ocupará el stand 41 de la carpa 1, con todas las novedades literarias, y afuera estará el tráiler de la radio, con programas en vivo y actividades durante el encuentro.



Con una programación que cruza literatura, teatro, filosofía, periodismo, ilustración y educación, la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén se prepara para diez días de actividad en torno a los libros. La convocatoria récord, la cantidad de expositores y la diversidad de propuestas muestran que es uno de los grandes acontecimientos culturales del calendario neuquino.