Feria del Libro de Neuquén 2026: fechas, invitados y todo lo que hay que saber
La XIII edición se realizará del 11 al 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes y otros espacios de la ciudad. Habrá 250 escritores, 95 stands, 140 presentaciones de libros, propuestas para escuelas y figuras como Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez y Soledad Barruti.
Del 11 al 20 de septiembre, Neuquén volverá a convertirse en punto de encuentro para escritores, lectores, editoriales, artistas, docentes y estudiantes. Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, tendrá como sede principal el Museo Nacional de Bellas Artes y sus alrededores, con actividades también en la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia. La edición 2026 llega con una convocatoria récord: más de 600 postulaciones entre autores, editoriales, librerías, expositores y propuestas culturales.
Las cifras dan una idea de la dimensión que tendrá el encuentro. Participarán 250 escritores y escritoras de Neuquén, otras localidades de la provincia y 20 provincias argentinas, además de autores de Chile. Habrá 95 stands correspondientes a 150 librerías, editoriales y expositores, y una programación que reúne unas 200 propuestas culturales. En diez días se realizarán 140 presentaciones de libros, 53 actividades destinadas a visitas escolares, talleres y charlas para público general, espectáculos familiares y encuentros en tres auditorios que funcionarán en simultáneo. La programación también tendrá una fuerte presencia de actividades vinculadas con la educación y la promoción de la lectura.
Entre los nombres destacados de esta edición aparece Reynaldo Sietecase, quien el sábado 12, a las 19, presentará su novela “Cabrón” (Alfaguara), en una conversación con la socióloga, periodista y escritora Eugenia Zicavo. Esa misma noche, a las 21, Alejandro Dolina llegará con “La venganza será terrible”, su clásico encuentro de literatura, música, humor y reflexión. El domingo 13, a las 19, será el turno de Guillermo Martínez, que presentará “Un crimen dialéctico” (Seix Barral).
La apertura, el viernes 11 a las 20, estará a cargo de Verónica Boix, con el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”.
La segunda mitad de la Feria tendrá también una agenda especialmente fuerte. El jueves 17, el dramaturgo y director Mauricio Kartun ofrecerá la masterclass “Manual de supervivencia teatral”.
El viernes 18, Martín Sivak participará del conversatorio “Periodismo, literatura y memoria”, mientras que ese mismo día, a las 20, Pompeyo Audivert presentará “Habitación Macbeth”, una de las obras teatrales más reconocidas de los últimos años.
El sábado 19, Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti llegarán con “Historias de amor y de muerte”, un espectáculo que cruza filosofía, literatura y reflexión. El cierre de los invitados nacionales será el domingo 20, a las 20, con Viviana Rivero, que presentará su última novela, Ellas (Random House).
La Feria tendrá además un capítulo especialmente dedicado a las escuelas. Verónica Parodi, Istvansch, Guillermo Barrantes y Caterina Radzichewski participarán de actividades destinadas a distintos niveles educativos. A esto se suman las 12ª Jornadas de Reflexión General sobre la Educación, que se realizarán el martes 15, miércoles 16 y jueves 17, de 18 a 20. Destinadas a docentes, bibliotecarios, estudiantes y profesionales de la educación, las jornadas ya superaron las 800 personas interesadas y ofrecerán talleres y conversatorios gratuitos sobre lectura, educación y prácticas pedagógicas.
La memoria será otro de los ejes de esta edición. A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentará una muestra dedicada a la memoria y los derechos humanos. También habrá un espacio dedicado a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su muerte: el Museo Paraje Confluencia albergará una exposición sobre su paso por Neuquén y su vínculo con la región, acompañada por una sala de lectura dedicada a su obra.
Diario Río Negro también será parte de la Feria. La librería Lecton ocupará el stand 41 de la carpa 1, con todas las novedades literarias, y afuera estará el tráiler de la radio, con programas en vivo y actividades durante el encuentro.
Con una programación que cruza literatura, teatro, filosofía, periodismo, ilustración y educación, la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén se prepara para diez días de actividad en torno a los libros. La convocatoria récord, la cantidad de expositores y la diversidad de propuestas muestran que es uno de los grandes acontecimientos culturales del calendario neuquino.
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