Violento asalto a Bobby Flores en su casa: el comunicado de Rock & Pop y el crudo relato del conductor

Bobby Flores fue sorprendido por delincuentes mientras dormía en su vivienda de Saavedra. El conductor contó que fue golpeado y que permaneció atado durante cerca de dos horas. Rock & Pop informó cómo se encuentra tras el violento episodio.

El periodista y conductor Bobby Flores sufrió un violento asalto en su casa del barrio porteño de Saavedra, donde un grupo de delincuentes ingresó durante la madrugada, lo golpeó y mantuvo reducidos a integrantes de su familia.

El hecho ocurrió el jueves y, como consecuencia de la agresión, Flores sufrió un cuadro hipertensivo y un traumatismo en la mandíbula, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Tanto el conductor de Rock & Pop como su esposa debieron recibir atención médica después del episodio, debido a las consecuencias físicas y al estado de shock.

Horas más tarde, el propio periodista reconstruyó lo sucedido y contó que los delincuentes los mantuvieron atados durante aproximadamente dos horas antes de escapar con dinero y otros objetos de valor.

El comunicado de Rock & Pop tras el asalto a Bobby Flores

Ante la preocupación que generó la noticia, Rock & Pop difundió un comunicado para llevar tranquilidad sobre el estado de salud de su conductor.

“Queremos llevar tranquilidad a todos los que están preguntando por Bobby Flores. Bobby sufrió un robo en su casa, en el barrio de Saavedra”, comenzó el mensaje publicado por la emisora.

Desde la radio remarcaron la gravedad del episodio, pero destacaron especialmente que Flores se encuentra fuera de peligro.

“Pasó un momento realmente muy feo, de miedo y de mucha angustia. Pero lo más importante es esto: Bobby está bien”, señalaron.

El comunicado también hizo referencia al impacto que dejó el ataque: “Queda el susto, queda la bronca y también el deseo de que, de una vez por todas, la política encuentre respuestas concretas al problema de la inseguridad”.

Mientras Flores se recupera, Guillermo Noailles quedará temporalmente al frente de Sería peor si lloviera, el programa que conduce habitualmente el periodista.

El crudo relato de Bobby Flores: “Me despertó y me cagó a trompadas”

Después del asalto, Flores habló con PrimiciasYA y relató cómo comenzó el ataque. Según contó, estaba durmiendo cuando uno de los delincuentes lo sorprendió dentro de su vivienda.

“Me despertó un señor con malos modos, me cagó a trompadas, agarró a los chicos y los ató. Estuvimos dos horas atados y ya está. Se llevaron cosas que se recuperan. Me dieron duro”, relató.

El conductor aseguró que pudo identificar la presencia de al menos cuatro personas involucradas en el robo. “Vi tres y uno acá afuera”, explicó.

Flores también señaló que no llegó a determinar si los asaltantes portaban armas. “No sé si estaban armados, no necesitaron armas conmigo”, expresó al describir la violencia con la que actuaron.

Pese a la angustia atravesada durante esas horas, el periodista destacó que ningún integrante de su familia sufrió consecuencias de gravedad.

“La familia está bien, los chicos están bien”, aseguró. Y detalló que los delincuentes escaparon con dinero y su teléfono celular, entre otras pertenencias.

Ahora, mientras avanza la investigación para determinar cómo ingresaron los asaltantes a la propiedad e identificar a los responsables, Flores permanecerá alejado temporalmente de su programa para recuperarse del ataque.