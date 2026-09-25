Jubilaciones ANSES octubre 2026: cuánto queda la mínima con el aumento y el bono de $70.000

El calendario previsional entra en su tramo definitorio de cara al inicio de mes, y miles de beneficiarios ya tienen un mojón confirmado en la agenda digital: el próximo jueves 8 de octubre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abrirá en su plataforma Mi ANSES la consulta interactiva de los recibos de haberes.

La actualización formaliza el traslado del 1,66% de inflación correspondiente a agosto —calculada a dos decimales según la serie técnica del INDEC— reglamentada mediante las Resoluciones 284/2026 (para jubilaciones y pensiones del SIPA) y 283/2026 (para el régimen de asignaciones familiares).

La fecha marcará no solo la disponibilidad del desglose de descuentos y montos netos en pantalla, sino también el arranque de los pagos en ventanilla y cuentas bancarias junto con la acreditación de la suma fija congelada de $70.000.

Escala de jubilaciones y pensiones ANSES: haberes brutos y bono de $70.000

A partir del 8 de octubre 2026, los beneficiarios del régimen previsional gestionado por ANSES podrán corroborar en sus recibos digitales las siguientes líneas de liquidación:

Jubilación mínima : se incrementa a $435.748,51 brutos mensuales. Al sumarse el plus extraordinario de $70.000 sin descuentos, el haber consolidado en mano alcanza los $505.748,51.

: se incrementa a $435.748,51 brutos mensuales. Al sumarse el plus extraordinario de $70.000 sin descuentos, el haber consolidado en mano alcanza los $505.748,51. Haber máximo del SIPA : asciende a $2.932.174,85 brutos mensuales, sin acceso al bono compensatorio.

: asciende a $2.932.174,85 brutos mensuales, sin acceso al bono compensatorio. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : pasa a $348.598,81 brutos, totalizando $418.598,81 con el aporte extraordinario del Estado.

: pasa a $348.598,81 brutos, totalizando $418.598,81 con el aporte extraordinario del Estado. PNC por Invalidez y Vejez (70% de la mínima) : se ubican en $305.023,96, alcanzando los $375.023,96 con el bono previsional.

: se ubican en $305.023,96, alcanzando los $375.023,96 con el bono previsional. PNC para Madres de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima en $435.748,51, percibiendo en bruto $505.748,51 con el refuerzo estatal.

ANSES: montos SUAF y Asignación Universal por Hijo en la plataforma digital

Para el segmento familiar, ANSES aplicará la misma tasa de ajuste del 1,66% tanto en los pagos periódicos como en las asignaciones de pago único y los límites máximos salariales: