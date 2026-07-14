Vacaciones en Bariloche: llega la segunda Feria del Libro Infantil y Juvenil Mundo Pichi Keche

Del 16 al 18 de julio, el Puerto San Carlos volverá a convertirse en un gran espacio de lectura, juego y creación con la segunda edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Mundo Pichi Keche, una propuesta pensada para que niños, adolescentes y familias descubran nuevas formas de acercarse a los libros. Un programa ideal para estas vacaciones.

Durante tres jornadas habrá talleres, narraciones, espectáculos, proyecciones, presentaciones de libros y experiencias participativas que invitan a leer desde el juego, la imaginación y la creatividad. La programación reúne actividades para diferentes edades y combina literatura, teatro, cine, ilustración y circo, con la participación de artistas, narradores y docentes de distintas ciudades de la región.

La feria abrirá este jueves con una rayuela literaria y continuará con propuestas como «Vení que te cuento», talleres de producción de libros no convencionales, cuentos interactivos, rondas y juegos tradicionales, además de la actividad «El mar y las estrellas», a cargo de la narradora María Elisa, llegada desde Cipolletti.

El viernes será el turno de los talleres de edición de libros personalizados y de construcción de personajes, además de un recorrido por un laberinto literario, experiencias sensoriales a partir de la lectura, la proyección de Alicia en el país de las maravillas, un cuento danzado y el cierre con la obra teatral Con Ciencia, del Grupo Circo Delirante, de El Bolsón.

La última jornada ofrecerá nuevas propuestas de creación literaria, un taller intensivo sobre el proceso creativo destinado a jóvenes, la presentación del libro Margarita. La niña que quería ser feliz, de la escritora Rita Mabel García, la presentación de la Brújula de Narradores, una guía para construir cuentos, un espectáculo de circo y una actividad sorpresa para la clausura.

Uno de los ejes de esta edición será la posibilidad de participar activamente en cada propuesta. Habrá espacios para inventar historias, diseñar personajes, fabricar libros con formatos poco convencionales y descubrir que la lectura también puede construirse desde el cuerpo, el juego y la experimentación.

El ingreso a la feria es mediante un pase de tres días, con un valor de $10.000 para adultos y $5.000 para menores de 16 años. También habrá una promoción familiar de un pase para un adulto y cuatro para menores por $25.000. Quienes deseen participar de los talleres deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a festivalpichikeche@gmail.com, indicando nombre, apellido, DNI y teléfono.

Las entradas también pueden adquirirse de manera anticipada mediante Mercado Pago, a través del alias pinche.ahorro.salina. Toda la programación y las novedades de la feria se difunden en las redes sociales de @mundopichikeche.

Cronograma completo

Jueves 16 de julio de 2026



11:00 Apertura de Feria: Rayuela literaria. Juego de rayuela con citas de libros – Apto para todo púbico

12:00 Vení que te cuento. Escenario Principal. Lectura de libros de cuentos con invención de cuento original. Apto para todo público

14:00 a 16:00 hs. Taller de producción de libros no convencionales. Zona de biblioteca. Realizaremos una «fábrica» libros con formas originales o recursos de diseño no lineales Para mayores de 10 años

15:00 Los libros van al cine: El vuelo de Cayetana. Microcine. Cuento interactivo. Infancias entre 4 y 11 años

16:00 Taller de Rondas y juegos tradicionales. Escenario Principal Taller de juego en base a rondas tradicionales que promueve Parar- Pausar- Detenerse y Respirar a cargo de Natalia Tolosa – Apto para todo público

17:00 El mar y las estrellas. Escenario Principal. Actividad de interacción en base a un cuento original con María Elisa que viene desde Cipolletti – Infancias entre 5 y 10 años

Viernes 17 de julio de 2026

10:00 a 12:00. Taller de edición de libros personalizados. Microcine – Jorge Piccini ofrece un taller para hacer el diseño de libros para mayores de 11 años

11:00 Apertura de día 2: Laberinto literario. Entrada de puertas de vidrio. Juego de recorrido del Laberinto de Diego Urruty – Apto para todo público

12:00 Taller: Diseño y construcción de personajes. Microcine. Se desarrollará la personalidad, historia y comportamiento de los personajes a partir de arquetipos, el rol o función que cumplen los personajes en la historia. A cargo de Kaia Barría – para infancias a partir de 8 años

14:00 Los sueños del Dragón. Escenario principal. Juego de Guardacuentos que invita a crear un cuento. Con María Elisa que llega desde Cipolletti – Para infancias a partir de 3 años en adelante

15:00 “¿A qué sabe la luna?”Microcine. Encuentro literario y de exploración con cada uno de los sentidos. Coordina Natalia Tolosa – Para infancias entre 4 a 10 años

16:30 Los libros van al cine: Alicia en el país de las maravillas, un cuento danzado. Microcine – Película realizada por el cuadro de baile de Carina Marzullo – Apto para todo público

18:00 Con Ciencia. Escenario principal. Obra de teatro Grupo Circo Delirante que llega desde El Bolsón – Apto para todo público

Sábado 18 de julio de 2026

11:00 Apertura de feria. Juegos literarios. Espacio de juego con materiales para crear cuentos – Apto toda la familia

12:00 a 14:00. Taller Cómo estructurar el proceso creativo. Microcine. Se trabajará desde la idea, la conceptualización, el diseño de personajes, la propuesta estética y finalmente dibujo, escritura y maquetación. Docentes a cargo Kaia y Emanuel de Estudio Poly – Para mayores de 14 años

12:00 Voces Ambulantes invita. Escenario principal. Jugamos a través del cuento Caracol presta su casa de Ana María Shua. A cargo de Natalia Tolosa – Para infancias de 2 a 6 años

14:00 Los libros van al cine: Alicia en el país de las maravillas, un cuento danzado. Microcine – Película realizada por el cuadro de baile de Carina Marzullo – Apto para todo público

14:00 Margarita. La niña que quería ser feliz . Escenario principal – Presentación de libro a cargo de la autora Rita Mabel Garcia que viene desde CABA – Apto toda la familia

15:00 Presentación de la Brújula de Narradores. Escenario principal – Guía para construir cuentos – Apto toda la familia

15:30 WoW ShoW Dúo. Un espectáculo de circo sorprendente. Con Ailin Zvik – Pnacha la Brava – y Martina Moraga – Marciana circo – Apto toda la familia

16:30 Clausura de la Feria. Escenario principal – Actividad sorpresa de cierre -Apto toda la familia