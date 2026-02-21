No sabés qué leer: estas son las recomendaciones de la librería Lecton

La venganza de Odessa

Frederick Forsyth, con Tony Kent

«La venganza de Odessa», novela póstuma del escritor británico y referente de las novelas de espías Frederick Forsyth (1938-2025), es una de las novedades de la editorial Plaza & Janés.

Se trata de una secuela de “Odessa”, una de las más célebres del maestro del thriller político, fallecido en junio pasado, y en la que retoma el fantasma del nazismo y lo proyecta “hacia un presente inquietantemente reconocible”, según indica la editorial en un comunicado.



Conspiración internacional, tensión política y reflexión sobre los movimientos extremistas que proliferan hoy en Europa y Estados Unidos son los ingredientes de «La venganza de Odessa», donde reaparece Peter Miller, el periodista que desmanteló la organización clandestina de antiguos nazis y que ahora vive retirado, dedicado por completo a su nieto George tras la muerte de sus padres en un accidente. Pero mientras él intenta proteger a su familia, Odessa vuelve a extender su influencia desde las sombras: el ascenso de la extrema derecha en Alemania, el auge de los partidos “patrióticos” y la creciente violencia xenófoba son solo los primeros indicios de un renacimiento tan perverso como peligroso. Esta vez, el objetivo último de los herederos de Odessa apunta más alto que nunca: un asiento en la Casa Blanca.

Autor de más de 25 libros traducidos a 40 idiomas y con más de 75 millones de ejemplares vendidos, Forsyth es un referente del thriller político gracias a títulos como Chacal, El cuarto protocolo u Odessa, que han tenido numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas. Piloto de la Real Fuerza Aérea británica en su juventud, periodista de investigación y corresponsal de guerra antes de dedicarse plenamente a la ficción, Forsyth construyó una obra caracterizada por el rigor documental, el suspense y un acceso privilegiado a los entresijos de la inteligencia internacional.

Hasta que puedas quererte solo

De Pablo Ramos



Pablo Ramos convoca en este libro a todos sus fantasmas, que son también los de una sociedad donde el alcoholismo y la adicción a las drogas dibujan el paisaje cotidiano de las familias y los barrios. Los convoca y los desnuda, para mostrar desde dentro cómo es, en el más crudo día a día y lejos de estigmatizaciones y complacencias, la vida de un adicto.



Adictos que no son estereotipos, sino seres humanos que se llaman Lulú, Isabel, Willy, Rolando, Andrea… y el propio autor, que escribió estas crónicas con conocimiento de causa, en el vaivén de sobriedades y recaídas, y con la convicción de que existe una salida: el Programa de los Doce Pasos.

Persiguiendo a Cacciato

Tim O´Brien



Octubre de 1968. Quang Ngai, Vietnam. Sin dar explicaciones, el soldado Cacciato decide abandonar la base de operaciones y dirigirse, caminando, a París. Nadie sabe qué ha motivado su deserción ni qué espera encontrar en su destino, a más de trece mil kilómetros de distancia. Un pelotón, entre los que se encuentra el especialista de cuarta clase Paul Berlin, marcha en su búsqueda y captura. El viaje, la persecución, llevarán a Cacciato y al grupo que le da caza a atravesar medio mundo -a pie, en tren, en furgoneta y en barco- en un periplo alucinatorio y delirante que, desde la jungla de Vietnam y a través de Laos, los llevará a Birmania, India, Afganistán, Irán, Turquía, Grecia hasta la Ciudad de la Luz.

Publicada en 1978, Persiguiendo a Cacciato es, para muchos, la gran novela sobre la guerra de Vietnam. Ganadora del prestigioso National Book Award, y escrita en un estilo que combina la precisión de Hemingway, la desbordante fantasía de García Márquez y el humor de Kafka, O Brien rememora su experiencia como soldado raso en la guerra -no solo el horror y la muerte, sino también y sobre todo las sensaciones que preconizan la violencia, y la exuberante y amenazante jungla y su silencio-, a la vez que reivindica el poder de la imaginación como manera de trascender la realidad desde la literatura y la ficción.

El dedo en la boca y Las estatuas de agua

Fleur Jaeggy

Reunidas en un solo volumen, se trata de las dos novelas con las se dio a conocer Fleur Jaeggy, y que anticiparon su universo personal, comparable al de Clarice Lispector. La protagonista de «El dedo en la boca» se llama Lung L. y no tiene más de veinte años; ha pasado un tiempo en una clínica, le gusta ir en tren y dar paseos en plena naturaleza; parece a la vez cruel y vulnerable; en ocasiones, mientras se chupa el pulgar, una costumbre que no abandona, con la otra mano atrapa en el aire vestigios de la memoria, recuerdos donde se entrecruzan su primo Felix, su padre, una enfermera y personajes cuya presencia puede evocar como en un sueño.

A su vez, el joven que protagoniza Las estatuas de agua, llamado Beeklam, se rodea de un criado, de soledad y de estatuas en su sótano de Ámsterdam, pero quizá un día salga a la luz y encuentre su doble en Katrin, una niña que no tiene prisa por llegar a ninguna parte, como si supiera que su vida discurre, en realidad, en otro lugar.

El espejo que tiembla

Abelardo Castillo

Reúne una serie de relatos donde los límites entre los universos fantástico y real desaparecen para crear una nueva dimensión de lo humano; donde lo absurdo, lo grotesco, lo onírico y la más intrascendente cotidianidad conviven de espaldas a las disonancias de espacios narrativos aparentemente irreconciliables.



Dueño de una prosa fluida e inteligente, el novelista, dramaturgo y ensayista Abelardo Castillo confirma, si es que hacía falta, su condición de maestro del cuento latinoamericano.

Unas gafas para Rafa

Ismail Yameen

Rafa tiene unos anteojos nuevos, pero no le gustan nada. Definitivamente no quiere llevarlos a la escuela. Cree que todo el mundo se reirá de él, y hace todo lo posible para esconderlos: bajo su larga melena amarilla, en su sándwich del almuerzo, en cualquier lugar que encuentre. Pero es complicado cuando son tan grandes, redondos y rojos.

Curiosamente, al final, esas gafas le harán ganar a Rafa una estrella de oro Y una nueva amiga. Además ¡ahora ve bien! Un divertido y reconfortante cuento sobre los efectos positivos de ser un poco diferente.