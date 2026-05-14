ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Política

«Emprender con IA»: la charla gratuita que ofrece Cipolletti para modernizar los negocios locales

La actividad será gratuita y estará orientada a quienes buscan incorporar herramientas digitales y de IA para mejorar la comunicación y ventas en sus emprendimientos.

Redacción

Por Redacción

El encuentro se realizará en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, ubicado en Toschi y Tres Arroyos. (Foto: Municipio de Cipolletti).

El encuentro se realizará en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, ubicado en Toschi y Tres Arroyos. (Foto: Municipio de Cipolletti).

La Municipalidad de Cipolletti realizará «Emprender con IA», una charla abierta sobre inteligencia artificial aplicada a emprendimientos. Se trata de una capacitación orientada a quienes buscan potenciar sus ventas, mejorar la comunicación de sus proyectos y utilizar nuevas herramientas digitales de forma accesible.

Este taller se llevará adelante el martes 19 de mayo, de 18 a 20, en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, ubicado en Toschi y Tres Arroyos.

Si bien la propuesta está destinada a emprendedores, también es abierta a toda la comunidad.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Capacitación y Empleo del municipio y estará a cargo de Ivana Guardamaña y Pilar Vivas, diseñadoras industriales y creadoras de «Huno Estudio de Diseño», un lugar orientado al acompañamiento de emprendimientos y marcas a través del diseño y la comunicación.

El objetivo de esta charla es democratizar el acceso a herramientas digitales o inteligencia artificial de uso gratuito para mejorar tareas de diseño, redes sociales y estrategias de venta.

Desde el Municipio indicaron que muchas personas comienzan sus emprendimientos sin tener recursos para acceder a servicios profesionales de marketing, por lo que este tipo de talleres busca brindar conocimientos prácticos para profesionalizar la presencia digital de proyectos.


Temas

Capacitaciones

Cipolletti

Municipalidad de Cipolletti

La Municipalidad de Cipolletti realizará "Emprender con IA", una charla abierta sobre inteligencia artificial aplicada a emprendimientos. Se trata de una capacitación orientada a quienes buscan potenciar sus ventas, mejorar la comunicación de sus proyectos y utilizar nuevas herramientas digitales de forma accesible.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén