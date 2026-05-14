«Emprender con IA»: la charla gratuita que ofrece Cipolletti para modernizar los negocios locales
La actividad será gratuita y estará orientada a quienes buscan incorporar herramientas digitales y de IA para mejorar la comunicación y ventas en sus emprendimientos.
La Municipalidad de Cipolletti realizará «Emprender con IA», una charla abierta sobre inteligencia artificial aplicada a emprendimientos. Se trata de una capacitación orientada a quienes buscan potenciar sus ventas, mejorar la comunicación de sus proyectos y utilizar nuevas herramientas digitales de forma accesible.
Este taller se llevará adelante el martes 19 de mayo, de 18 a 20, en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, ubicado en Toschi y Tres Arroyos.
Si bien la propuesta está destinada a emprendedores, también es abierta a toda la comunidad.
La iniciativa es organizada por la Dirección de Capacitación y Empleo del municipio y estará a cargo de Ivana Guardamaña y Pilar Vivas, diseñadoras industriales y creadoras de «Huno Estudio de Diseño», un lugar orientado al acompañamiento de emprendimientos y marcas a través del diseño y la comunicación.
El objetivo de esta charla es democratizar el acceso a herramientas digitales o inteligencia artificial de uso gratuito para mejorar tareas de diseño, redes sociales y estrategias de venta.
Desde el Municipio indicaron que muchas personas comienzan sus emprendimientos sin tener recursos para acceder a servicios profesionales de marketing, por lo que este tipo de talleres busca brindar conocimientos prácticos para profesionalizar la presencia digital de proyectos.
