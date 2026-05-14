Inauguraron el primer proyecto RIGI en ser terminado: el Parque Solar El Quemado

Este jueves se realizó el acto de inauguración del Parque Solar El Quemado en Mendoza: es el proyecto fotovoltaico más grande del país, y el primero adherido al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) en ser concluido. Contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostiene su agenda política pese a las complicaciones judiciales que atraviesa su entorno familiar.

El proyecto fotovoltaico de YPF Luz contará con una capacidad instalada total de 305 megavatios (MW), lo que representa el 11% de la capacidad solar instalada del país. Cuenta con 511 mil paneles solares bifaciales de última generación en área de 600 hectáreas, y está asentado en el departamento de Las Heras, a 53 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

Durante el evento, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, fue el primero en tomar la palabra, y presentó un breve discurso donde destacó que El Quemado se trata del parque solar más grande de Argentina, siendo construido en un año y medio. «Es increíble ver lo que se puede ver con ejecución y gestión«, resaltó.

Marín señaló que el parque ya genera 200 MW de los 305 MW de capacidad instalada que tendrá en total, y que en el presente YPF Luz cumple el primer Giga en generación de energía renovable. Respecto al futuro exportador del país, comentó que la firma contribuye «fuertemente» para que el país exporte más de 30.000 millones de dólares en energía a partir 2031, «de los cuales los números internos nos dan más de 40.000, les diría más cerca de 50.000 millones», declaró.

Por su parte, Adorni afirmó que «lo que vimos hoy acá es la Argentina del futuro», felicitando a Marín por el trabajo realizado. Recordó que además de ser el primer proyecto RIGI en ser inaugurado, también fue el primero aprobado por Nación para adherirse al régimen, en diciembre de 2024.

No escatimó en indirectas para la oposición, acusándola de realizar medidas «cortoplacistas» que «perjudicaron» el progreso de Argentina cuando estuvieron a cargo del gobierno nacional. «Por primera vez en mucho tiempo hay un proyecto de país con una verdadera mirada de futuro», aseguró respecto a las medidas políticas actuales.

Señaló que El Quemado demandó una inversión de 211 millones de dólares. En esa línea, auguró: «Si sumamos los proyectos presentados en el proceso de evaluación, en total el RIGI podría generar inversiones en la economía real por 94.965 millones de dólares, y un impacto anual positivo en la balanza comercial estimado en 40.000 millones de dólares»

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró el proyecto terminado, y precisó que le permitirá a la provincia aumentar su capacidad de generar energía. Sin embargo, añadió que tanto su gobierno como Nación consideran la reforma fiscal como una materia pendiente: «aspiramos a una argentina donde no exista el RIGI, pero existan condiciones fiscales adecuadas para la inversión en todos los planos», dijo el mandatario,

Aseguró que Mendoza duplicó su capacidad de potencia instalada, y que posee el porcentaje de energía limpia más alto del país, aunque subrayó que la misma es complementaria con otras fuentes de energía. También destacó la reciente aprobación del proyecto de cobre de Minera San Jorge en su provincia, que tendrá una inversión de 891 millones de dólares.

En el acto inaugural también estuvieron presentes la Secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti; el CEO de YPF Luz, Martin Mandarano; el presidente provisional del Senado de Mendoza, Martín Kerchner Tomba; la Ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti; el intendente de Lavalle, Edgardo González; y demás autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Cómo fue el desarrollo del Parque Solar El Quemado

YPF Luz anunció la construcción del Parque Solar El Quemado en julio de 2024, con un plazo de construcción estimado de 18 meses. Fue en diciembre de 2024 que el gobierno nacional aprobó la solicitud de adhesión al RIGI del proyecto, anunciado a través de la resolución 1/2025.

La instalación de la «Golden Tracker», se concretó en abril de 2025, y contempló el montaje estructural y funcional de la primera fila de paneles de la iniciativa, que a su vez funcionó como referencia para el resto de la construcción.

En diciembre del mismo año se habilitaron los primeros 100 MW de El Quemado tras recibir la habilitación de Cammesa, lo que le permitió a la iniciativa inyectar la energía generada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

En total, la construcción requirió del trabajo de 400 personas, con una inversión cercana a los 211 millones de dólares. Se espera que genere energía para más de 233 mil hogares, lo que equivale al consumo de todas las casas en la ciudad de Mendoza, y de los departamentos de Las Heras y Levalle.