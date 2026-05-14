Lorenzo dio la prelista de Colombia, con ocho representantes del fútbol argentino

Con la cuenta regresiva en marcha para el Mundial 2026, la Selección Colombia empezó a delinear su plantel definitivo. El entrenador Néstor Lorenzo entregó una prelista de 55 jugadores de la que surgirán los 26 convocados para la Copa del Mundo y entre los nombres sobresalen ocho futbolistas que actualmente juegan en el fútbol argentino.

Los jugadores convocados que se desempeñan en la Liga Profesional son los siguientes: Álvaro Montero (Vélez), Santiago Arias (Independiente), Jhojan Romaña (San Lorenzo), Kevin Castaño, Juanfer Quintero (River), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata) y Jaminton Campaz (Rosario Central).

La prelista de la selección Colombia para el Mundial

La preparación comenzará en la ciudad de Medellín durante los próximos días. En ese marco, todos buscarán ganarse un lugar definitivo en la lista que viajará al Mundial.

La prelista de la Selección Colombia que dio Lorenzo.

Además de la expectativa por los jugadores del torneo local, Colombia seguirá de cerca la evolución de sus principales figuras internacionales.

En el caso de James Rodríguez confirmó cuándo se integrará al plantel. “El 17, ya para la próxima semana estaría con ellos. Obviamente quiero pensar en lo que viene, tengo cierta edad y tengo que pensar en todo lo que viene, que creo que va a ser bueno», sostuvo el mediocampista.

El combinado cafetero disputará amistosos ante Costa Rica y Jordania antes del debut mundialista, previsto para el 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de México.