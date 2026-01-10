¿No sabés qué leer?: los destacados, novedades y clásicos que eligió la librería Lecton

Las mujeres de Matisse

Sophie Haydock

Esta es la historia de tres mujeres. La primera es una joven huérfana y refugiada que encuentra cobijo en el estudio de un famoso artista francés; la segunda es una esposa y madre que ha estado al lado de su marido durante casi cuarenta años; y la tercera es su hija, que se encuentra en medio del fuego cruzado entre su madre y su padre.



Amélie se casa con Henri Matisse para escapar de la vida convencional que todos esperan de ella. Es un alma libre que ve en el joven artista un glorioso futuro para los dos. Ambiciosa y decidida, lo da todo por el arte de su marido, incluso si eso significa sacrificar sus propios deseos, su tiempo y su dinero, a pesar de las continuas decepciones y dificultades.



Lydia Delectorskaya es una joven emigrante rusa que huye de su país tras la muerte de su madre. Mientras intenta hallar su sitio en la dorada Riviera Francesa, entre artistas, actores y una élite deslumbrante, encuentra trabajo con la familia Matisse. A partir de ese momento, la vida de todos se dirige hacia una colisión inminente…



Marguerite es la hija mayor de Matisse. Cuando la vida de su familia implosiona, deberá dar con la forma de dejar huella y navegar entre lealtades divididas.

Basada en una historia real, es una novela acerca del drama y de la traición, de la emoción y del sexo, del glamur y de la tragedia.

Un puente en la niebla

Hernán Labate

Los hermanitos Alfaro Cano quedan huérfanos poco después de nacer. Ser los nietos de los hombres que disputan el control de la Tarragona del 1900 los condena al abandono y al destierro. Los espera una educación con los jesuitas de Madrid, que harán lo imposible para forjarlos a su medida. Cuando cada uno de los jóvenes tome su rumbo, sus vidas se volverán tan antagónicas como las ideas que estaban en pugna en la época y en el lugar en que les tocó vivir. El amor que los une y la protección del cardenal Agustín de Vedia y Velázquez, que se les cruza en el camino, no serán suficientes para enfrentar las vicisitudes de una España que, en pocos años, debe hacer frente a conflictos y transformaciones que en cualquier otro país demandarían décadas.

La caída de la monarquía, que llevaba siglos en el poder. La instauración de la Segunda República, que apenas tuvo un lustro para intentar modificar los cimientos sobre los que se asentaba la nación. Una cruenta guerra civil que, en nada más que tres años, dejó una península devastada y una implacable dictadura como heredera. Más de quinientos mil muertos y otros tantos exiliados son cifras que impactan solo de imaginarlas. Uno de cada cincuenta españoles murió durante la contienda, y otro se vio obligado a emigrar. Tratar de interpretar los sentimientos, emociones, miedos, incertidumbres, angustias y dolores de los hombres y mujeres que vivieron cada una de esas circunstancias resulta tan apasionante como desgarrador.

Un largo camino

Abdulrazak Gurnah

Primera novela de Abdulrazak Gurnah tras recibir el Premio Nobel en 2021, Un largo camino es una historia luminosa y profundamente humana que retrata con maestría una época de intensos cambios globales. A través de las vidas entrelazadas de tres jóvenes que alcanzan la edad adulta en el África oriental poscolonial, Gurnah teje un relato de descubrimiento, pérdida y esperanza en un mundo en transformación.

Zanzíbar, años noventa. Karim, Fauzia y Badar, tres muchachos que han crecido en entornos muy distintos, sueñan con las enormes posibilidades de su naciente país. Karim regresa a su tranquila ciudad natal con nuevos bríos y ambiciones tras sus estudios universitarios. Fauzia, apasionada por la escuela y con el sueño de ser maestra, ve en él una oportunidad para escapar de una educación asfixiante. Para Badar, en cambio, un sirviente sin estudios que nunca conoció a sus padres, parece que todas las puertas están cerradas. Empleado en una gran residencia de Dar es-Salam, Badar encuentra allí su primer verdadero hogar y, sobre todo, la amistad de Karim, el heredero de la casa. Incluso cuando una acusación de robo lo obliga a marcharse, Karim y Fauzia se niegan a abandonar a su amigo. Un vínculo que se pone a prueba a medida que los tres enfrentan sus primeros pasos en el amor, el trabajo y la paternidad.

La luz negra

María Gainza

Esta es una novela sobre falsificadores y falsarios, con personajes reales que parecen de ficción. La narradora, una crítica de arte que trabajó para una tasadora por cuyas manos pasaban obras falsificadas, relata una historia singular, aunque advierte: «No esperen nombres, estadísticas, fechas. Lo sólido se me escapa, solo queda entre mis dedos una atmósfera imprecisa, técnicamente soy una impresionista de la vieja escuela. Además, todos estos años en el mundo del arte me han vuelto un ser desconfiado. Sospecho en especial de los historiadores que con sus datos precisos y notas heladas a pie de página ejercen sobre el lector una coerción siniestra. Le dicen: “Esto fue así.” A esta altura de mi vida yo aprecio las gentilezas, prefiero que me digan: “Supongamos que así sucedió.”»



En el centro de la trama hay un personaje llamado la Negra, que falsifica lienzos de la pintora Mariette Lydis, retratista de la alta sociedad bonaerense, y tirando de ese hilo aparece otro artista del fraude, Federico Manuel Vogelius, falsificador de obras de Pedro Figari. Aparecen también un lugar llamado Hotel Melancólico en el que viven varios artistas, y una película de culto sobre beatniks bonaerenses en la que asoma la Negra, figura escurridiza donde las haya…

Esta es una novela sobre el arte y la vida, sobre el engaño y la manipulación, sobre la realidad y la ficción, sobre lo vivido y lo contado; una narración sinuosa, enigmática y envolvente que seduce y atrapa.



Lisboa. Un melodrama

Leopoldo Brizuela

Lisboa, noviembre de 1942. Portugal recibe un ultimátum para entrar en la guerra. El terror a la ocupación nazi o al bombardeo aliado se adueña de Lisboa. En ese contexto, el cónsul de otro país neutral, la Argentina, atrae la atención al anunciar sorpresivamente la donación de un cargamento de cereales, cuyo destinatario concreto no revelará hasta que el gobierno, cada vez más receloso, autorice el desembarco de la carga.



En una sola y larguísima noche, mientras miles de refugiados de toda Europa esperan la partida del barco Boa Esperança para ponerse a salvo de los nazis, la gesta del cónsul argentino es el cedazo en que se entrecruzan, como en un folletín, las «historias más secretas» de un período único en la historia. El propio cónsul, la mítica pareja de Tania y Armando Discépolo, la cantante de fados Amália, y el misterioso Ricardo De Sanctis, que asegura ser banquero y «refugiado personal» del Cardenal de Lisboa.



Erizada de sentimientos, emociones y pasiones, excesiva como todo melodrama, prodigiosa en la creación de climas e intensamente atractiva en las confesiones que los personajes intercambian, Lisboa tiene la precisión arquitectónica de una ambiciosa pieza teatral y musical, en la que del coro multitudinario emergen los solistas para hacer oír sus deseos y padecimientos.

La última perra estelar

E. K. Mosley

Fuera de los sueños, La perra estelar es la última de su especie y una noche, cae del cielo a la tierra. Más allá de los planetas, abajo, abajo, abajo hasta la Tierra, donde lo familiar desaparece. La perra estelar emprende un viaje para cumplir su sueño: encontrar otras personas como ella. Pero en el camino, se encuentra con una mariposa, un cuervo y un tigre que la ayudan a darse cuenta de que el viaje no es tarea fácil y que los sueños pueden cambiar… Su sueño, en realidad, es ese lugar especial al que pertenece: el poder transformador de una comunidad de especies diferente a la suya.



EK Mosley es una escritora e ilustradora británica, nacida en París y criada entre Texas y Londres, que ahora vive en la costa de Cornualles. EK Mosley, que creció con dislexia, encontró placer en el sonido, la forma y el tacto de las palabras y afirma que “se me despertó una profunda curiosidad por la ortografía, que todavía hoy me resulta un misterio por resolver”. Las historias de EK Mosley entrelazan la escritura de álbumes infantiles con la fascinación por el mundo natural, lo que las hace absolutamente deliciosas e imaginativas.