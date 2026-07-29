Añelo: Habrá una clínica de vóley con un histórico ex jugador de la selección nacional

La municipalidad de Añelo, en conjunto con la agencia de eventos Crossover, dictarán el 7 y 8 de agosto un campus de vóley con el objetivo de perfeccionar a los deportistas locales que practican esta disciplina. Mediante un comunicado de la dirección de deportes, se conoció que la propuesta estrá dirigida a deportistas de las categorías sub 16 y 18, además de la realización de una clínica de mini vóley hasta sub 14.

Entre los profesionales que dictaran este campus se destaca la presencia del ex libero del seleccionado argentino, Pablo Meana, quien participó de los juegos olímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004. Lo acompañarán Santiago Darraidou, también ex selección argentina, que se desempeña como coordinador de las inferiores del Club Ferrocarril Oeste. El preparador físico Federico Baroni también será parte del staff, distinguido en el desarrollo físico de atletas de elite, integrante del cuerpo técnico del seleccionado argentino masculino que obtuvo la medalla de bronce en los juegos olímpicos de Tokio 2020.

Desde la organización se informó que será una actividad gratuita, a desarrollarese en el polideportivo municipal ubicado en la calle 3. Para los deportistas y entrenadores interesados en participar, ya se dispusieron vías de contacto, advirtiendo que los cupos son limitados. Además de la ejecución del campus en el perímetro de juego, habrá un ciclo de charlas y capacitaciones para toda la comunidad del vóley local y zonas aledañas.

Si de vóley se trata, Añelo ha desarrollado una promesa en Bautista Maggio, jugador que hoy se desempeña en Boca Juniors en la categoría Sub-18. Surgido de la Escuelita Municipal, Bautista se desempeña tanto en el vóley tradicional (indoor) como en su modalidad beach (playa). En su trayectoria se destaca haber integrado la selección neuquina en distintas categorías, obteniendo el año pasado la medalla de plata en los 32° Juegos Binacionales de la Araucanía en La Pampa.

Bautista, en su visita a Añelo, junto al intendente Fernando Banderet. Foto/Gentileza.

Una agencia que desarrolla el deporte en Neuquén

La agencia de eventos Crossover viene desempeñando distintas jornadas de tecnificación en diversas disciplinas deportivas. El pasado 11 de julio, en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén, estuvo el campeón olímpico de BMX Freestyle, José ‘Maligno’ Torres, quien estuvo compartiendo una charla sobre la obtención de la medalla de oro en Paris 2024, una actividad que se denominó “El Sueño Olímpico”.

El campeón olímpico de BMX brindó una conferencia en Neuquén el pasado 11 de julio.

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