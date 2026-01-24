Qué leer esta semana: ficción histórica, policial social, realismo mágico y relatos para todas las edades

Novedad de la semana

La voz del agua

Maggie Stiefvater

Enero de 1942. Cuando le exigen al lujoso hotel Avallon colaborar en la guerra alojando a trescientos diplomáticos y simpatizantes nazis, la prioridad de June Hudson, la directora del establecimiento, es convencer a sus trabajadores de seguir como si nada, y sin perder la sonrisa.



El meticuloso control que June ejerce sobre la reputación del hotel y su esquiva “agua dulce”, una fuente sutilmente mágica que se encuentra bajo el hotel, crea un telón de fondo rico en simbolismo y resonancia emocional. Mientras June se adentra en un laberinto de relaciones tensas, su viaje interior se vuelve tan fascinante como los conflictos externos a los que se enfrenta. Pero, también debe lidiar con Tucker Minnick, el agente del FBI que investiga los secretos que guardan los alemanes, y que puede romper el delicado equilibro que ella se desvive por mantener.



A medida que oscuras alianzas van resquebrajando el barniz del hotel, June se ve obligada a reconocer el verdadero precio de la riqueza. Al fin y al cabo, solo ella sabe el sacrificio necesario para contentar a todos.

Maggie Stiefvater, autora cuyos libros han vendido más de 5.000.000 de ejemplares, debuta en la literatura adulta con una historia basada en hechos reales e impregnada de la inquietante magia de los Apalaches.

Bastarda

Florencia Canale



Promedia el siglo XIX. Un continente en llamas lucha por su libertad. Hombres de acción, decididos a dejar en las páginas de la independencia latinoamericana su trazo a fuerza de sable y pólvora, no dudan en entregar su vida por algo que es mucho más que un sueño.



Y allí está ella, una mujer que arde en su propio fuego. Que no solo está a la altura de los grandes héroes, sino que además está llamada por su tierra a ser una más entre ellos. Manuela Sáenz de Vergara y Aizpuru. Manuelita, ecuatoriana de nacimiento, guerrera, revolucionaria. Una criatura indomable a la que no le tiembla el pulso para empuñar las armas en el campo de batalla. Tampoco para luchar por el deseo irrefrenable que le genera Simón Bolívar.

Puras mentiras

Juan Forn

Un auto se sale de la ruta, dispuesto a estrellarse como un bólido contra el sol que asoma por el horizonte. Su conductor ha abandonado la ciudad después de perderlo todo: casa, trabajo, mujer. Sin embargo, no es el final de su vida lo que le espera sino apenas el final de la noche.

Con el nuevo día, Zabala, el hombre sin cualidades, llegará a pie hasta el mar, después de perder su auto, recibir una terrible paliza y conocer a sus ángeles custodios o demonios personales: Alcides, un hotelero ex luchador de catch, y Nieves, una adolescente mitómana que se siente predestinada a la fama. En ese pueblo junto al mar adonde todos llegan escapando del pasado o del futuro, Zabala se sumerge en una enloquecida cadena de sucesos cuyo desenlace le revelará el secreto de Nieves, el futuro del pueblo y su propio pasado.



Por su polifonía de voces y su atrevido intimismo, Puras mentiras se lee como un vertiginoso thriller emocional, que busca la redención en las formas más inesperadas del amor y sus consecuencias.

Los divagantes

Guadalupe Nettel

En uno de los cuentos reunidos en este volumen, la protagonista explica su encuentro con un albatros, ese pájaro solitario y de vuelo majestuoso al que Baudelaire dedicó un poema. Ella y su padre se topan con lo que llaman «albatros perdidos» o «albatros divagantes», aves que, debido al sobreesfuerzo por la falta de viento, enloquecen, se desorientan y acaban llegando a lugares muy alejados de su hábitat natural. Los protagonistas de estos ocho relatos son cada uno a su manera «divagantes».

Algún acontecimiento inesperado ha quebrado las rutinas de sus vidas, los ha obligado a salir de su espacio habitual y a moverse por extraños territorios. Por ejemplo, la chica que un día conoce en un hospital a un tío proscrito durante años en su familia por algo que nadie quiere decir; el actor frustrado que inicia, sin darse cuenta, una vida distinta en la casa de un antiguo compañero de carrera a quien le han ido mejor las cosas; la mujer que vive con sus hijos en un mundo agonizante en donde conviene más estar dormido que despierto, o el narrador del magnífico cuento «La puerta rosada», quien descubre la solución para su insatisfactoria vida familiar en una callecita solitaria.

Estos relatos, que transitan entre el realismo y la fantasía, enfrentan a sus personajes con esa obsesión que nuestra sociedad ha cincelado con esmero: la del éxito y el fracaso, y dan cuenta de la maestría que Guadalupe Nettel ha alcanzado en este género.

La hora de los hipócritas

Petros Márkaris

Para el comisario Jaritos, el esperadísimo nacimiento de su nieto trae un significativo cambio en su vida privada. Sin embargo, la alegría se ve eclipsada por la llamada que le anuncia el asesinato de un famoso empresario, un poderoso hotelero, muy conocido por sus contribuciones benéficas.

¿Un nuevo grupo terrorista? ¿Una venganza personal? No bien empieza la investigación, aparece un manifiesto reivindicando la muerte del magnate, sin explicar, sin embargo, los motivos; eso debe averiguarlo la policía, a la que los autores del manifiesto califican de esbirro del poder. Sólo se afirma que el hotelero merecía la muerte. No será la única víctima que se cobre ese extraño grupo. Todas ellas irreprochables, aparentemente. Hasta que Jaritos empiece a escarbar.

Márkaris escribe policiales inscriptos en los sucesos contemporáneos. Para debatir lo que le interesa, el autor tiene dos voceros privilegiados: el comisario y su amigo Zisis. Zisis argumenta desde una mirada que políticamente está a la izquierda de la de Jaritos, lo cual tiene sentido: al fin y al cabo el protagonista forma parte de una institución dedicada a la represión.

Cuentos Montessori para crecer felices

Marta Prada

Como familia, la crianza nos presenta nuevos retos cada día: el sueño, el pañal, la llegada de un nuevo hermano, las frustraciones, los miedos… ¿Qué mejor manera de afrontarlos que desde el respeto, la empatía y la consciencia? Con cuentos para los niños y explicaciones para los padres, este precioso libro de la autora del conocido blog Pequefelicidad los ayudará a crecer juntos a partir de los principios de la filosofía Montessori y la crianza respetuosa.

Cada tema incluye una breve introducción teórica y un cuento ilustrado, con letra ligada, para leer con los más pequeños. Incluye los temas: el sueño, la rabia, la autonomía, el pañal, la frustración, la gracia y cortesía, la angustia ante la separación, la alimentación, los conflictos y las peleas, el miedo, el nerviosismo, los hermanos, la pérdida y los errores.