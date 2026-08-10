Fuerte choque entre dos camiones en La Pampa: uno de ellos quedó bloqueando la ruta tras el impacto

Este lunes, un fuerte accidente tuvo lugar sobre la ruta 152 en La Pampa, a pocos kilómetros de Puelches. Según explicaron testigos del accidente a este medio, un camión de una empresa de transporte de cargas impactó contra un segundo camión que transportaba áridos.

Producto del fuerte choque, el primer camión quedó sobre la calzada, bloqueando parte de la ruta. El segundo camión terminó en la banquina. Desde Policía La Pampa informaron a este medio que se encuentra el «personal trabajando en el lugar» y que se conocerán más detalles en las próximas horas debido a la conectividad de la zona.

El accidente ocurrió a la altura del Parque Nacional Lihuel Calel. Y en las imágenes se puede observar cómo la parte delantera del camión de cargas recibió la mayor parte del impacto, resultando con pérdidas materiales importantes.

Sobre el estado de salud de los conductores no hay detalles; sí se confirmó que no tienen riesgo de muerte.

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