Lecturas barilochenses para la cuarentena

Escritores barilochenses de los más diversos estilos y géneros recomendaron sus obras y las de sus colegas para apaciguar la cuarentena obligatoria. “La idea es que el material circule”, coincidieron.

La escritora Lilian Costamagna recomendó un libro de relatos que tienen a la soledad como hilo conductor. “Cuando nos quedamos solos”, de Norma Dus, es un texto para adultos.

Para los amantes de la poesía, Costamagna sugirió “Mujer de viento”, de María de los Angeles Rivas. “Sus poemas, describió, exaltan a la mujer patagónica, especialmente la nativa de esta mapu y los sentimientos más íntimos de la mujer en todos los tiempos y en todos los lugares”.

Costamagna es autora de “Tango Ajedrez y otros cuentos”, relatos que presentan diversos matices sobre el amor (estrategias para enamorar, el amor a distancia, la infidelidad, el miedo a amar, el temor a equivocarnos y la violencia de género).

La escritora Ángeles Rivas recomendó “Puesta en escena”, de Fernando de Nicotti. “Es una novela corta con una trama psicológica, ciertas secuencias dialogadas y otras de introspección de los personajes. El desenlace es insospechado”, describió.

Recordó que “hay mucho para leer en internet” y popuso dos novelas. “Malinche, de Laura Esquivel (https://www.academia.edu/9495628/Malinche_Laura_Esquivel) y Cada siete olas (https://www.academia.edu/8066221/Cada_siete_olas), una historia de amor, a través de las redes sociales de comunicación”, planteó.

Liliana Odano escribe para un público infantil. “La brujita Alegría, guardiana del planeta”, “Bailando con duendes” y “Fábulas de la Patagonia” están pensados para chicos de hasta 10 años. “A través de la diversión y la información, los chicos aprenden y se entretienen. Aprenden sobre la vida de los animales y hasta hay una moraleja”, advirtió Odano.

Para sobrellevar el aislamiento, la mujer envía audios con narraciones de sus cuentos a chicos y docentes de diversos puntos del país. “Es algo que me reconforta. Tengo devoluciones.de chicos que me mandan dibujos, fotos, mensajes grabados. Una maestra me reenvió el mensaje de una familia que agradecía los cuentos. Esperan ansiosos el cuento que sigue”, planteó.

Es tiempo de introspección, de bucear en nuestro interior. Buena falta nos hacía ya, que nos detengamos un poco del acelere habitual". Lilian Costamagna

El escritor Ariel Navalesi sugirió el libro “El niño de los problemas urgentes”, de Melisa Benderski, premiado por el Fondo Editorial Rionegrino y “Clarita del sur”. “Este último es un trabajo de Laura Méndez y Víctor Díaz, de fuerte color local y con datos históricos interesantísimos”, dijo.

Navalesi es autor del libro “Historias breves de amores controvertidos”, relatos breves para chicos de 10 a 15 años. “Son historias en las que el amor está presente o atraviesa diversos relatos. La editorial mexicana EDB puso a disposición el material de manera gratuita para contener y transcurrir esta cuarentena”, señaló.

La escritora Mónica De Torres Curth no lo duda. “Cuando el agua se vuelve vidrio”, de Albertina Rahm, es un libro ideal de cuentos para adolescentes y adultos. “Una compilación de relatos ambientados en un Bariloche no muy lejano en el tiempo pero totalmente distinto de lo que hoy es. Un entorno sin teléfonos, sin supermercados, sin apuros”, resumió esta docente de la Universidad Nacional del Comahue.

También ponderó “El amor sólo una idea”, un libro de cuentos de Carolina Biscayart. “La autora es poeta y eso se cuela en su narrativa. Son historias relativas al amor, pero no a un amor ideal sino un amor crudo y humano, con todas sus caras, las más hermosas y las más crudas”, expresó.

De Torres Curth cuenta con dos libros de cuentos publicados. “Todo lo que debemos decidir”, de la Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, está disponible online (http://editorial.unrn.edu.ar/latejedora/index.php/text-books/1/narrativa/decidir).

“Son cuentos que se desarrollan en la Patagonia, en áreas rurales o periurabanas de la cordillera. Y en este marco, la unidad de los cuentos está dada por el clima riguroso, el frío, la nieve y la lluvia”, contó.

El escritor Sergio Petriw sugirió la lectura de “El camino de la izquierda”, de De Torres Curth, cuentos cortos que atraviesan la violencia en sus distintas formas. “Es una obra intensa, en todo el espectro que esa palabra significa. No es son cuentos para niños ni para intentar practicar en nuestras casas. Con leerlos es suficiente”, definió Petriw.

“En estos tiempos en los que todos se vuelven más reflexivos, recomendaría mi libro Escarabajo Pelotero. Una novela para adolescentes en adelante que no relata una historia feliz pero sí real”, planteó. Contó que la historia trata sobre la vida de una mujer víctima de violencia de género en los años 70.

Leer y escribir

“Más allá de leer, recomendaría escribir. Volcar en palabras la ansiedad, el miedo, la angustia, el estrés y los recuerdos que produce el encierro”. Mirta Santiago, coordinadora de un colectivo de escritura en la Biblioteca de Dina Huapi, considera que “la palabra escrita aliviana”.

Con su colectivo de escritura, Santiago produjo dos publicaciones “Las Puntadas perdidas”, de autobiografías, y “Mujeres de Alambre”, historias de mujeres. “Este último, explicó, es de lectura fácil y es un espejo donde mirar la propia vida en la vida ajena”.

Para quienes leen poesía, Santiago recomendó "un libro que me pone de buen humor cada vez que lo leo, Flor Azteca, de Graciela Cross, con una chispa especial. Que divierte". Resaltó también el libro de Carolina Biscayart, "Eso otro se llama luna, y su esperanza". "Hay otro libro disruptivo, diferente, movilizador de cabeza y corazón, que uso mucho para trabajar en taller, Las Severas, de Horacio Herman".