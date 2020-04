Legisladores criticaron la prisión domiciliaria al líder de la megabanda cipoleña

Legisladores de Juntos Somos Río Negro criticaron a la decisión de la justicia de dictar la prisión domiciliaria para Pablo Muñoz, uno de los líderes de la megabanda de boqueteros.

Muñoz fue condenado a 20 años de prisión por formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a robar, de forma violenta, comercios y viviendas. Muchos de los miembros de la banda son de Cipolletti, pero los atracos se realizaron en varias locales del valle, ente 2015 y 2016.



La nota está firmada por tres diputados que representan a Cipolletti en la legislatura provincial; Lucas Pica, Sebastián Caldiero y Elbi Cides. En una nota, manifestaron su rechazo y preocupación por la resolución adoptada por los jueces.



“Nos preocupa que ante condenas por delitos de tamaña gravedad nuestros jueces actúen con tanta liviandad, no puede ser que se utilice a la pandemia como puerta para la impunidad. La decisión es liviana e irresponsable, no resulta concebible que el argumento central utilizado para la liberación sea que al existir un mayor control policial en el marco del operativo dispuesto contra el Covid-19 se reduce el peligro de fuga”, indicaron.

La crítica de los oficialistas a la decisión que se tomó ayer en los tribunales cipoleños va en sintonía con las declaraciones del senador por Río Negro, Alberto Weretilneck.

El exgobernador de Río Negro y exintendente cipoleño deslizó duras críticas contra la justicia Federal por la prisión domiciliaria que se le otorgó a Ruth Montecino, una de las líderes del narcotráfico en la región en la primera década del milenio.



“Los agentes policiales afectados a evitar la circulación ciudadana para que no se propague el virus, no están para garantizar que los delincuentes liberados no cometan nuevos ilícitos o para que no se propague la impunidad. Esto causa indignación e impotencia, por lo que apelamos a que el Tribunal de Impugnación ponga las cosas en su lugar y revoque esta resolución”, agregaron en una nota.