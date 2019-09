"Libre, no valiente": La historia de Ivana Rosales

Este viernes será la presentación de "Libre, no valiente", el libro que Beatriz Kreitman escribió sobre Ivana Rosales, una sobreviviente de un intento de femicidio que quedó impune.

El 18 de abril de 2002 Mario Garoglio la ahorcó luego la golpeó en la cabeza, la metió en el baúl de su auto y condujo hasta la casa donde vivían en Plottier. Tras el hecho se entregó a la Policía. Garoglio fue condenado a 5 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, pero se fugo y no cumplió la condena.

"El Libro toma el expediente Judicial y tienen relatos de muchas personas, que fueron parte de la vida de Ivana y, por supuesto, de su hija Abril", señala Kreitman sobre la biografía novelada que presentará junto a Ana Maldonado, la propia Abril Rosales y el grupo musical Las Entreveradas. La cita es este viernes a las 20 en el salón blanco de Amuc, a las 20.

"Tiene testimonios de Ruth Zubbrigen, de Mónica Reynoso, de Miriam Vicente que es la médica que la atendió a Ivana cuando la derivaron de Plottier el mismo día del salvaje ataque, tiene el relato del policía que hizo la llamada providencial que evita que la entierren viva. También de abogados y de gente que estuvo y trato de protegerla y ayudarla a Ivana ante las injusticias, porque Ivana le puso el cuerpo a los golpes, pero también al mal accionar del Estado, a la revictimización, a una justicia que puso en tela de juicio su vida y nunca la de él (por la de Garoglio) que de hecho se fuga y vuelve cuando la causa había prescripto", agregó la ex diputada sobre el contenido su cuarto libro.

El 6 de septiembre de 2017 tras un ataque de epilepsia, enfermedad que adquirió a causa de los golpes que sufrió en 2002, Ivana murió. Y ese fue el puntapié para que Kreitman se decidiera a dejar registrada la vida de una mujer que nunca se victimizó y peleó hasta el final contra las injusticias propias y ajenas.

"La idea de escribir el libro surge cuando muere Ivana, hace dos años. A mi me impactó mucho su muerte porque era un momento en que uno sentía que ella ya estaba transitando otro camino que tenía más que ver con la construcción y la defensa de derechos más que con la vida tan difícil que tuvo", confió la autora de "Libre, no valiente".

Tras obtener la aprobación de Abril, la hija de Ivana, Kreitman emprendió un camino que hoy la lleva a presentar en sociedad el libro cuyo prólogo fue realizado por Diana Maffía, titular del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

"Me parecía que Ivana se merecía este libro, se merecía que alguien contara su vida en un libro y que quede plasmado el testimonio de muchas y muchos que la acompañaron", señaló sobre uno de los principales objetivos de su obra.

Pero "Libre, no valiente" también -según su autora- es "una crítica muy fuerte a lo que fue la justicia neuquina en ese momento y "pone en tela de juicio el accionar no sólo de la justicia, sino también los organismos del Estado que tuvieron una mirada de pena por Ivana cuando en realidad el Estado tiene que estar presente para tener acción y no pena".

Este miércoles el Estado neuquino reconoció su responsabilidad ante la violación de los Derechos Humanos en un caso de violencia machista. Abril Rosales firmó con la Provincia un acuerdo de solución amistosa en el contexto de una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había hecho hace 14 años su mamá, Ivana. A través de él, funcionarios del gobierno neuquino tendrán que capacitarse en perspectiva de género y violencia contra las mujeres.

"Me parece un paso muy importante aunque haya pasado mucho tiempo. Me parece hay que hacerlo, que se debe firmar también con el Estado nacional, me parece que la reparación tiene que estar y me parece importantísimo que se haga aunque es una injusticia que no sea haya reparado en vida a Ivana", señaló sobre la firma del acuerdo la autora del libro que relata la vida de Ivana desde su adolescencia.