Liga Argentina: hoy juegan Petrolero- Español y Viedma-Atenas

Archivo: Neuquén Básquet.

La Conferencia sur de la Liga Argentina de básquet entra en ritmo . Luego de la derrota de Del Progreso ante Quilmes en Mar del Plata, hoy los otros cuatro zonales verán acción. Deportivo Viedma se medirá con Atenas de Patagones y Petrolero lo hará con Centro Español desde las 21:30.

El Matador será local de Español en el gimnasio Enrique Mosconi de Cutral Co. Petro viene de ganarle a Atenas en doble suplementario y está con récord 1-1. Los dirigidos por Patricio Denegri demostraron ser un equipo peligroso para cualquier rival. Para el Torito es el debut en la temporada, que será la última de Mario Sepúlveda, referente y capitán.

Además, hoy se jugará el primer clásico de la Comarca. En el Ángel Cayetano Arias, Deportivo Viedma será local del Griego en lo que representa la segunda presentación para ambos en el certamen. El conjunto de la capital rionegrina superó a Petro en su debut, mientras que el Griego no pudo hacer lo propio en el Carmelo Trípodi Calá. Viedma anunció el regreso de Ayán Núñez de Carvalho.

Santángelo, Centro Español y el comienzo de otra Liga Argentina

Centro Español es el último zonal en debutar en la vigente temporada. Este viernes irá contra Petrolero como visitante desde las 21:30. El equipo de Plottier experimentó un gran recambio en su plantel con la partida de jugadores importantes como Francisco González y Santiago Rodríguez.

''Somos parte de un proceso y tiene que haber éxodos. Los que se fueron lo hicieron para algo mejor y llevan nuestra bandera. Para nosotros poder seguir sin esos que no están es un desafío. Se viene el recambio con chicos más jóvenes que tomarán más responsabilidades. Apuntamos a ser un club formador y no tenemos que enojarnos cuando las cosas no salen. Queremos estar a la altura con lo que proponemos. Seguimos una idea de equipo pese a que las características de los jugadores cambian’’, afirmó al respecto el DT Mauricio Santángelo.

Sobre la forma de juego y lo que espera para este torneo, el entrenador dijo: ‘‘Necesitamos una plantilla larga que nos permita entrenar de la mejor forma. Creo que nos vamos a ir acomodando con el correr del certamen’’.

Finalmente, el Boty analizó el momento del deporte en la región: ‘‘El trabajo de los clubes, que el estado piense en el deporte como política, la difusión que está teniendo y el aliciente de ser el básquet subcampeón del mundo permite que esto crezca’’.