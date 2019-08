La empresa internacional que despejará el derrumbe ya está en Villa La Angostura

Ayer por la tarde la empresa contratada por Vialidad Nacional inició una recorrida de reconocimiento de riesgos y condiciones de la ladera de la montaña donde la semana pasada se produjo un derrumbe que bloqueó la Ruta 40. Ayer realizó un relevamiento y hoy tiene previsto iniciar las tareas. Hay incertidumbre por el tiempo que demandarán los trabajos.



Se trata de la firma Paramassi radicada en Valencia, España que se dedica a sistemas y servicios relacionados con la ingeniería de taludes, el control de la erosión en la roca y el control de riesgos de desprendimientos.



Se colocan redes metálicas. En otros casos se colocan unas protecciones como barreras que impiden el paso de bloques". Marcelo Greco, gerente de la empresa, habló con medios de La Angostura.

En América Latina tiene sedes en Perú, Colombia, en la IV Región de Chile y en San Juan, en el país. “Estamos orientados hacia el servicio a nuestros clientes, que son empresas privadas, administraciones públicas, empresas públicas y empresas de los sectores de la construcción e industria”, definen los integrantes de la firma en su página web.



En Argentina la firma se radicó en 2014 cuando fue contratada por Vialidad Nacional para la construcción de la Ruta 150, que forma parte del corredor bioceánico central que unirá Brasil con Chile. Su traza atraviesa el Valle de la Luna.



Desde el gobierno provincial informaron que resolvió contratar a esta empresa porque cuenta con la tecnología y las maquinas necesarias para realizar la tarea. Además al estar radicada en la provincia de San Juan no se demorará mucho en el traslado de insumos y equipamientos.



Ayer profesionales de Paramassi arribaron a Villa La Angostura para asegurar la ladera donde se produjo el derrumbe. El primer paso fue el reconocimiento del lugar y de las condiciones de la roca.



Los escaladores serán los encargados de ascender para colocar unos criques hidráulicos para fracturar y derribar la parte de la ladera que se encuentra separada del resto de la formación. Ayer realizaron una inspección ocular para conocer el terreno y determinar el lugar por donde realizarán el ascenso.



Marcelo Greco, gerente de Paramassi, explicó a medios periodísticos de Villa La Angostura que “lo que se hace es colocar redes metálicas, en otros casos se colocan unas protecciones como barreras que impiden el paso de bloques en el desprendimiento. Hay diferentes tipos de actividades y deben aplicarse de acuerdo a la problemática de cada talud”.



Luego del primer acercamiento, los profesionales tienen previsto iniciar hoy las tareas. En cuanto al tiempo que demorarán las obras, aún no hay estimaciones, debido a que dependerán de las condiciones climáticas y de que no suceda un evento de similares características nuevamente. Greco agregó que hay que tener en cuenta que hay sectores de la roca donde no se puede acceder con máquinas.

El dato 5 años lleva la firma instalada en Argentina. Tiene una sede en San Juan. Su primer trabajo fue la Ruta 150.

Asistieron a camiones de combustibles en el camino de Siete Lagos

Seguridad Vial y Defensa Civil implementaron ayer un operativo para asistir a los camiones que deben transitar desde San Martín de los Andes hasta Villa La Angostura, por la ruta de los Siete Lagos.

Vehículos de ambos organismos acompañaron la caravana asistiéndolos adelante y atrás. El operativo de implementó debido a una fuerte lluvia que se registró ayer en la zona de Siete Lagos.

Al mediodía se restringió el tránsito a la altura de Lago Villarino por un “desprendimiento de una cantidad reducida de piedras”, según informaron desde Tránsito provincial.

Luego de unas horas se normalizó la situación y se habilitó la circulación a baja velocidad y con la asistencia de vehículos para el transporte pesado.

En forma preventiva y como todos los días anteriores se corta el transito en Siete Lagos desde las 20 hasta las 9 del día siguiente.

El operativo vial contempló además postas de prevención el acceso al cerro Chapelco, a Meliquina, lago Villarino y en cercanías del acceso a Villa La Angostura. En esos lugares se habilitó para el tránsito solo un carril de la ruta.