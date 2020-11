Los actos de egreso exprés generan rechazo entre los directivos y la Unter

“En este momento, las autoridades establecen un protocolo que interpretamos impracticable, inviable y que está en total disonancia con las normas de seguridad establecidas para nuestra localidad y la provincia”. De esta manera, la totalidad de los equipos directivos y supervisores de educación secundaria de Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu, con el acompañamiento del gremio docente Unter, manifestaron su rechazo a la realización de los actos de egresados.

El Consejo Provincial de Educación ya aprobó el protocolo sanitario para la realización de actos presenciales de egresados en instituciones de educación primaria, secundaria y superior, tanto en el ámbito público como de gestión privada de Río Negro. Fue definido junto con el Ministerio de Salud, en el marco de las medidas preventivas vigentes por la actual situación de pandemia.

Esta autorización ya cosecha fuertes rechazos. “Estamos pidiendo que se consideren las condiciones epidemiológicas en Bariloche. El acto de egresados tiene un fuerte simbolismo para las familias que, más allá del protocolo, no se podría cumplir. Lo que planteamos es que estos actos formales queden pendientes hasta que se den las condiciones y cerrar el ciclo lectivo de manera virtual”, explicó un director.

En la nota firmada por directores y supervisores, plantean: “Este fue un año difícil, nuestros estudiantes vieron coartada la posibilidad de transitar su último año de la escuela secundaria. Sorpresivamente, recibimos el protocolo sanitario para la realización de actos de egresados". Consideran que fue "justo en un momento en que el escenario sanitario en Río Negro no es muy alentador y dista mucho de tener garantizadas las condiciones sanitarias para ofrecer actos presenciales de egresados”.

Recalcan además, que de acuerdo al protocolo, los actos serán por división “lo cual implica una reunión de, por lo menos, 100 personas que no estaría autorizada por la normativa municipal”. Además, la escuela debe contar con un espacio abierto y debe respetarse el metro y medio o dos metros de distancia entre sí. En este sentido, destacan que “la mayoría de las escuelas no cuenta con un espacio abierto de esas dimensiones”.

También insisten en que “los agentes de servicios generales están impedidos de asistir a ejercer sus funciones hasta que la localidad se encuentre en fase 5, esto aprobado por autoridades de educación. Y el protocolo incluye la desinfección del lugar antes y después de cada uno de los encuentros que requieren de personal e insumos”.

Plantean que los trabajadores de la educación “están avalados por la organización gremial para no asistir a dicho acto dado que constituye un grave riesgo para su salud”.

Definen también “vergonzosa la postura pública del Ministerio de Educación para que cada escuela decida si quiere acto de fin de curso o no”. “Esto tiene como consecuencia el enfrentamiento entre los miembros de las comunidades educativas y deja en manos de docentes y directivos el control y el cuidado de la salud de todos”, concluyen en la nota.

Las escuelas primarias y los padres

En las escuelas primarias públicas, en cambio, no hubo una decisión unánime respecto al rechazo de los actos de fin de año. “Cada escuela decide con su comunidad de acuerdo a sus posibilidades y disposición. Hay algunos que quieren hacerlos y otros que, en realidad, no se animan a enfrentar a los padres”, confesó la directora de una escuela pública primaria del centro.

Otra vicedirectora admitió que en su colegio, aún no definen: “Es una tremenda disyuntiva para los equipos directivos. El Ministerio lo deja librado a cada colegio. La verdad es que todos están esperando a ver qué hace la mayoría”.

La secretaria general de la Unter Bariloche, Patricia Lande, se manifestó en contra de la realización de los actos de egreso “por la situación en Bariloche. Los directivos ya nos lo habían manifestado pero ahora, lo hicieron formalmente. No es por oponernos porque sí pero la situación es realmente compleja”.

Natalia Cabrera tiene un hijo que cursa séptimo grado en una escuela pública de Bariloche. “Estoy en una encrucijada. Hacer un cierre de esta manera tan fría, tan distanciada, me parece bastante triste. Me puse muy contenta cuando salió lo del protocolo aunque sea simbólico”.

La mujer continuó: “Es algo más que nada para ellos. Se merecen tener un cierre después del año tan duro que pasaron, tan separados de sus amigos. El tema será el contacto: ¿cómo hacer para que no se abracen? Me cuesta imaginarlo. Entiendo que digan que no y por otro lado, me da tristeza que mi hijo termine séptimo de esta manera”.

La madre de otro egresado de séptimo, Vanesa Spaciuk, consideró como “muy importante que tengan un acto porque es cerrar una etapa de su vida. Tengo un solo hijo y estuvimos toda la primaria esperando este momento. Ojalá se dé. Sería muy injusto que no lo tengan”.

Por último, agregó: “Ya que perdieron todo su último año de primaria (salidas, risas, actos), me parece que mínimo se merecen la entrega de diplomas”.

Yazmín Agudelo Orosco, madre de un estudiante que cursa séptimo en una escuela privada, consideró: “Si bien éste fue un año de cambios, en el que nos hemos adaptado a la virtualidad, la concurrencia para la entrega de diplomas les permitirá dar un cierre a los chicos que nunca van a olvidar. No es algo que podamos postergar”.

También recordó que “Bariloche ha comenzado la adaptación y la apertura de toda clase de actividades, siguiendo un preciso y estricto cumplimiento a los protocolos, y los resultados fueron positivos. Por eso, no entendemos que ya con un protocolo aprobado, algunas instituciones se nieguen a realizar estos actos presenciales”.