Los artistas regionales cuentan cómo se reinventan en cuarentena

Rafo Grin (músico)

A los pocos días de que comenzó la cuarentena, lo que me pasó fue que esperaba el fin de ella con un poco de ansiedad. Luego, con el correr de los días, y entendiendo la situación, puse en práctica técnicas que fui aprendiendo a lo largo de estos años en mi vida, como el yoga, la meditación, la relajación, la terapia, entre otras pude controlar las ansiedades. Ahora espero que termine cuanto antes pero ya no lo vivo con desesperación, aunque nunca llegué a un punto de desesperación extrema.

Sigo manteniendo el contacto con la gente que lo venía haciendo habitualmente. No soy un fan de estar todo el día en las redes. Digamos que con la gente que le gusta mi música, que se interesa por lo que estoy haciendo. Solo con ellos, no con nuevos escuchas.



Mantengo una rutina de ensayo personal, práctica, escucha de música, que ya tenía armada desde hace algunos años. La cuarentena lo que hizo fue que ponga esta rutina aún más en práctica.

¿Qué haré el día después? Abrazar fuerte a mi novia, porque ella quedó en cuarentena en Bariloche desde el 1 de marzo y no nos podemos reencontrar todavía. También a mis amigos y amigas de quienes extraño sus cariñosos abrazos.

Estoy pensando y trabajando en hacer un homenaje a la música popular del Uruguay. Estoy en la etapa de seleccionar temas, versiones que pruebo, arreglos y demás. Por ahora es solo una idea que me entusiasma mucho y me ayuda a sobrellevar estos momentos de encierro... nada concreto aún.

Por ahora no hice ninguna transmisión streaming en esta situación de cuarentena. Por ahora no está en mis planes ya que no tengo la tecnología para hacerlo desde mi casa. Solo de vez en cuando subo a las redes algún video casero grabado en mi estudio.

Cesar Salgado (integrante de Anitnegra)

“Cuesta creer lo que está pasando, es una situación muy preocupante a nivel mundial y lo óptimo sería encontrarnos con que, al finalizar la cuarentena, ya haya una cura para este virus, poder reencontrarnos con nuestra familia, abrazarnos con nuestros amigos y seres queridos y espero que todo esto que nos está pasando nos sirva para ser mejores personas, que aprendamos a valorar y tomemos conciencia de cuáles son las cosas realmente importantes.



Seguimos en contacto con nuestro público a través de las redes, en Instagram y Facebook. Julio y Juampi están dando conciertos desde el balcón de su casa los sábados y miércoles y eso trajo una repercusión grande. Son conciertos muy emocionantes.

Como banda estamos en contacto permanente. No podemos ensayar grupalmente pero cada uno toca desde su casa y nos mantenemos en ritmo musical; los proyectos siguen apareciendo y nuestros objetivos siguen siempre firmes.

Siempre estamos activos, ahora vamos a sacar un video musical que grabamos tocando cada uno desde su hogar, grabamos con nuestros celulares y con los instrumentos que nos quedaron a mano. Así muy casero todo, pero es una forma de dejar un recuerdo de este periodo tan especial.

Pese a que los efectos del virus nos golpeó muy fuerte a todos y que cada uno de nosotros vive su propio proceso a través de esta experiencia, vamos a seguir componiendo, con una idea musical que cada uno va a trabajar desde su casa, son momentos de mucha sensibilidad en los que, muchas veces, los artistas canalizamos a través de la música.

Nat (Hysteria Lunar)

Estamos muy ansiosas por ensayar. Justo antes de todo esto habíamos rearmado nuestra sala que había estado desarmada por refacciones en la casa donde está ubicada. Alcanzamos a ensayar una sola vez, así que esperamos el momento en que volvamos a reunirnos las cuatro ahí para compartir música y volver a esa conexión tan hermosa que se genera ahí adentro.

No estamos muy activas en las redes de la banda, por ahí subimos algún recuerdo de la última fecha en la Fiesta de la Confluencia que fue hermosa. Cada quien sigue en su casa conectándose con la música por su lado. No hicimos ensayos online.



En mi caso, lo primero que quiero hacer cuando termine la cuarentena es ver a mi familia, a amigues cercanos y ensayar con mis compas a quienes extraño mucho.

Seguimos “craneando” material nuevo. Justo antes de esto habíamos rescatado unos temas que habían quedado en el olvido, así que trabajando un poco eso y viendo si salen cosas nuevas. La idea para este año es sacar un EP en cuanto podamos con el nuevo material, así que craneando eso. Nos gusta siempre mantenernos activas y en contacto. Somos las cuatro bastante manija (risas).

Silvana Feliziani (actriz y directora de teatro)

Este año teníamos muchos estrenos teatrales pautados para abril , como “Penúltima oportunidad”, una comedia escrita por Rafael Bruzza, con la dirección de Dardo Sánchez y en la actuación Laura Sarmiento y yo; “El almuerzo Argentino”, de Bernardo Cappa. En mayo íbamos a estrenar “El Pánico”. Pero todas las actividades quedaron congeladas. Mi vinculación en estos momentos tan difíciles es por intermedio de las redes, con plataformas vía mail se realizan algunos trabajos que vamos a poner en escena y pasarlos por el cuerpo a la vuelta, cuando pase toda esta pandemia a nivel mundial. En cuanto a los ensayos, lo que hacemos es utilizar plataformas para pasar letra de las obras que seguimos preparando.



Creo que la vuelta va a ser lenta, con mucho cuidado y también creo que todo lo que estamos pasando nos hace reflexionar.

También estoy utilizando este tiempo para poder hacer cosas que en tiempos de rutina fuerte no hay, cómo por ejemplo estoy trabajando y juntando mi material de poesía. Escribiendo. Es muy importante ser solidarios y ayudarnos entre todos”.

Mario Leguizamón (guitarrista de 6PM)

El día después de la cuarentena creo que lo esperaremos con una mezcla de sensaciones, pero más que nada reflexivos. Esto es algo inédito y tendremos la responsabilidad como artistas de plasmar en nuestro arte lo mejor y lo peor que afloró en estos tiempos.

El contacto con las redes pasa por compartir y fomentar las recomendaciones realizadas por las autoridades y, obviamente, vamos a volcar la difusión de nuestra actividad apenas se vuelva, pero la salida de la cuarentena para los artistas va a ser muy lenta hasta tanto se normalice esto de juntarse de manera masiva. Al ser gradual, ojalá que todos colaboren: artistas, dueños de locales, medios de difusión.

Los ensayos fueron suspendidos hasta nuevo aviso, pero se está en pleno contacto mediante la tecnología: se intercambian ideas, propuestas y planificación para reactivar el asunto.

Respecto del material, por suerte tenemos varios temas nuevos que no grabamos por cuestión de tiempo, pero cada uno en su hogar sigue entrenando, por así decirlo. Hacemos demos y nos consultamos sobre seguir la misma línea compositiva o evolucionar hacia algún destino.

Ya estoy un poco cansado de ver esos vídeos dando vueltas porque el concepto se repite hasta el infinito y ya aburre. Participé de una juntada de varios artistas acá en Centenario y aporté unas guitarras, pero cuando veo 2 millones de personas haciendo lo mismo pierde el sentido artístico y solo queda la buena intención.

Gerardo Armada (guitarrista de La Estafa Dub)

El día después de la cuarentena lo esperamos con muchas ansias, con ganas de ensayar y comer un asado con los chicos y nuestras familias. El contacto lo mantenemos vía redes. Estamos un poco expectantes ya que tenemos el nuevo disco terminado y listo para lanzar, se llama “Continentes” y cuenta con 6 canciones.



Ensayar no lo estamos haciendo, no lo previmos todavía, pero no lo descartamos si esto se prolongara aún más. En cuanto termine la cuarentena queremos ensayar y volver a la normalidad (risas).

Con respecto a la música nueva, siempre aparece la creatividad en momentos de ocio. Ya tenemos disco nuevo. Estamos muy pendientes de eso. Nos falta algo de la parte gráfica/digital que ya está en proceso y estaremos largando vía digital el primer corte que se llama “América”, calculamos a mediados de abril.

Ely Navarro (actriz, bailarina y dramaturga)

Lo espero con bastante ansiedad, pero a la vez me preocupa cómo va a seguir todo. Siento que, si todo esto no nos fortaleció, no nos hizo ver lo que es importante, no entendimos nada. Soy un ser social al cien, así que no solo usé videollamada, sino que además probé distintas plataformas que permitieron seguir en contacto. Hasta una video llamada con mis amigas para bailar zumba con ellas.

Los ensayos los frené el día que comenzó la cuarentena, en un momento había pensado en seguir, pero es imposible. Siento que tiene una magia que se da desde el estar al cien ahí presente en ese aquí y ahora que construimos juntos.

Tuve tanto tiempo para pensar en el día después de esta cuarentena que hasta lo sueño. Primero que nada, poder salir a ver a mi vieja y hermano que extraño al cien, reencuentro con amigos. Siento que está cuarentena me ha llevado a varios lugares, desde el bajón hasta plantearme profundamente dónde y con quién disfrutar mi aquí y ahora.

Empecé a escribir una obra nueva en plena cuarentena, pero en el medio me bajonee, me bloqueé, como que se me trabó la cabeza y ya no podía seguir. Pero hace unos días volvió la calma y la pude terminar. Ahora trabajo en otra que tenía abandonada.

Este iba a ser un año productivo, tenía estrenos hasta noviembre: todo se modificó, bajamos dos estrenos, y no sé si se bajen más, así que reorganizando todo para la posible vuelta.

El teatro tiene una magia muy difícil de sostener sin el contacto, estoy craneando unos espacios para escribir, pero que colabora en bajar la ansiedad, porque siento que cualquier cosa que nos lleve a estresarnos no colabora en estos momentos. Entreno mucho físicamente, eso activa mi cabeza bastante. Filmo varios entrenamientos y los comparto en mis redes, o en las del gimnasio Upper Cross del cual soy parte.

Estoy intentando armar videos con colegas leyendo clásicos para seguir estando porque en momentos así es imprescindible estar”.



Evelyn Jenkins (referente de Academia Desafíos)

Laboralmente, espero el famoso día después con muchas ansias por dos motivos: el económico, por supuesto, porque al no poder generar ingresos del Centro Cultural, ni mi marido ni yo, nuestra situación es complicada; y por otro lado extraño muchísimo a Desafíos. Extraño estar en mi lugar, extraño mi trabajo, mis clases, los chicos, y todo lo social y artístico que se genera cada día en nuestro espacio. ¡Así que lo espero con muchas ansias y ganas de volver! Y por supuesto, también iría rápidamente ver a mis padres y hermanos. Eso también cuesta mucho.

Nosotros, desde el día que se suspendieron las actividades escolares (lunes 16/3), rápidamente nos organizamos como equipo para ese mismo día y todos los siguientes del mes de marzo para subir a las redes info sobre las clases, ejercicios físicos, clases en vivo abiertas a todos y todo lo que pudiera generar continuidad con las clases y el contacto con los alumnos. Ni bien comenzó abril continuamos con el cronograma normal de clases, en sus respectivos horarios y con cada profe a cargo de las mismas, solo que vía online. Así que toda esta semana ya todos pudieron tomar sus clases.

Tenía varias ideas en mente para este año pero la verdad que este parate me descolocó un poco. A veces pienso que podría aprovechar este tiempo para adelantar cosas como escribir nuevos libretos, musicales y demás. Pero la realidad es que este tiempo no resulta ser tan libre con hijos pequeños... esta cuarentena me encuentra muy ocupada con las cosas de mi casa y con toda la organización que implica mover todo el cronograma y funcionamiento de un centro cultural al mundo online.

Daniel Enríquez (integrante del elenco de Bajo Terapia)

El día después de la cuarentena espero que nos encuentre siendo mejores humanos, entendiendo que “somos con el otro”, somos una gran masa en la que todos dependemos de todos, espero que hayamos podido entender la importancia del abrazo, del apretón de manos, de lo hermoso que es pasear por nuestro barrio y saludar a nuestros afectos sin restricciones… creo que, definitivamente, es hora de resignificar la importancia de las relaciones humanas.

La única forma en la que estoy en contacto con “el público”, llámese amigos, compañeros de trabajo, vecinos y demás, es a través de las redes sociales: ¡las uso bastante, me divierto mucho con “tik tok”! La gente me hace unas devoluciones re lindas, les ayuda a desconectarse un rato, esto me da mucha satisfacción y me ayuda a despuntar el vicio! (risas).

Los ensayos se pararon y eso es una de las cosas que más lamento, el trabajo es en equipo, estando aislado solo podés leer, pasar tu parte, pero no podés meterle el cuerpo al texto, es decepcionante.

Apenas pase esto espero poder encontrarme con mis compañeros de elenco y continuar con las funciones pendientes de “Bajo Terapia”, aunque ya hay algunas otras obras para encarar, con material de nuevos autores. Tenemos que coordinar para empezar a trabajar las propuestas.

Desde “Juno Cultural” se está haciendo un ciclo de streaming. En este espacio, los actores podemos relatar cuentos y recitar poemas que se difunden por Facebook (juno cultural Plottier) e Instagram (junocultural.plottier ). De esta manera seguimos interviniendo en nuestra comunidad para seguir conectados y ayudar para que el encierro sea más ameno”.

Pablo Todero (dramaturgo, actor y director)

Somos un grupo de gente pensando y preparando la vuelta a la actividad. Tanto en la sala, como en el grupo, como en las clases, estamos cumpliendo con la cuarentena, pero muy en contacto y sin dejar de trabajar. Seguimos trabajando y pensando proyectos y armando la parte de producción de los espectáculos que se vienen.

Volver a las funciones, a las clases, a los ensayos, a los proyectos, y a repensar y repensarnos, ya que esta situación nos dejó en un estado de vulnerabilidad muy grande, como espacio artístico independiente y como artistas. Esto implica que uno tenga que repensar algunas cosas y estar más preparado para contingencias de este orden.

Estamos con reuniones virtuales todas las semanas, trabajando en los nuevos proyectos y en nuevas ideas.

Aún no lo sé, espero que así sea, sin lugar a dudas esta situación va a atravesar nuestros proyectos inmediatos de alguna manera, tal vez hasta surja algo relacionado directamente a esto, pero ya lo veremos con el correr de los días. Hace unos días hablaba con Pablo Di Lorenzo (presidente de la asociación del Histrión, actor y amigo) sobre esto, creo que es complejo, para hacerlo bien hace falta buena tecnología y deja un poco de ser teatro para ser otra cosa: el teatro es teatro en tanto exista el encuentro en un aquí y ahora con los espectadores y eso es lo que lo hace mágico y único, lo demás puede estar bueno, pero ya no es teatro.

Gustavo Gándara (Los Musis de Profica)

Pasó algo muy loco, porque, viendo el lado positivo de todo lo malo que nos está pasando, surgieron las nuevas formas de estar de alguna manera juntos. Ya llevamos más de 10 videos producidos en cuarentena, re flotamos temas viejos y estamos componiendo por mensaje (que es algo nuevo).

¡Esperamos juntarnos a tocar todos juntos! Creo que es lo que más extrañamos los músicos… (y un buen asado). Ni bien termine esto estaremos organizando algún recital y continuar con la organización de un encuentro de música para las infancias.

Tocar en vivo con otro músico a la distancia es muy difícil. Pensamos hacer un recital antes de la cuarentena, pero ahora mejor solo videos. Tendríamos que vivir todos juntos, ¿no?