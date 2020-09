Los barbijos, una barrera comunicacional para los docentes

Hacer un pedido en una tienda llevando puesta una mascarilla y a 1,80 metros de distancia es difícil. Imaginen cómo será para quien intente dar clases en un aula llena de niños con mascarillas y establecer un vínculo con ellos.





Los maestros en Estados Unidos, que en tiempos normales confían en sus voces para transmitir matices de lenguaje y controlar la conducta en los salones, tienen la tarea de no sonar raro y al mismo tiempo protegerse y proteger a sus alumnos del Covid.

A fin de ayudarse a la comunicación con los estudiantes, los maestros han recurrido a barbijos con parches transparentes frente a la boca e instalado burbujas de plexiglás dentro de las aulas para que puedan hablar sin las mascarillas. También han utilizado otros accesorios para transmitir sus sentimientos.

Stephanie Wanzer, maestra que trabaja con estudiantes de educación especial en Connecticut, utiliza un puntero que tiene la imagen de una sonrisa.

“Intento de verdad ser expresiva con mis ojos. Quién me mire no tengo la certeza si piensa que estoy enojada o feliz porque no puede ver la sonrisa en mi boca’’, afirmó. “Así que tengo la imagen de una sonrisa colocada en un puntero, lo cual es inusitado, pero también es un ‘miren, estoy sonriendo’’’.





La tarea es especialmente difícil para quienes trabajan con estudiantes con sordera, que no escuchan bien o cuyo idioma no es el inglés.

“Para empezar, la mascarilla puede amortiguar algunos sonidos’’, dijo Deborah Short, presidenta de la Asociación Internacional TESOL. Este grupo con sede en Virginia fue creado para unir a maestros y administradores interesados en la enseñanza del inglés a quienes hablan otros idiomas.

“Una mascarilla impide los estudiantes observar cómo un profesor crea los sonidos, como posiciona los labios y la lengua y si el aire es exhalado o no’’, agregó. Short dijo también que los maestros pueden mitigar esas limitaciones hablando alto y articulando bien; o utilizar videos e imágenes para “mostrar cómo se pueden producir los sonidos’’.

Algunas escuelas han ordenado el uso de protectores faciales o barbijos con “ventanitas” para que los estudiantes puedan ver las bocas de los maestros, aunque ha habido quienes han manifestado preocupación de que se empañen las pantallas de plástico.





Wanzer dijo que una colega utilizó una mascarilla de ese tipo para trabajar con un estudiante que tenía discapacidad auditiva, quien señaló que “hacía parecer a la maestra como el Joker” y era innecesaria. La maestra estuvo contenta de no utilizarla, dijo, porque el material plástico era muy incómodo.

Sin embargo, maestros y escuelas han impulsado un incremento en la demanda de tapabocas transparentes de compañías como ClearMask, con sede en Baltimore, que comenzó a producir ese producto distintivo en 2017 después de que su cofundadora, que es sorda, no pudiera comunicarse eficazmente cuando era operada porque utilizaba un barbijo tradicional.

El apartado de la compañía dedicado íntegramente a la fabricación ha crecido de cuatro empleados a más de 250 desde el inicio de la pandemia.

“Vemos una gran necesidad de que la educación inicial para la infancia apoye el desarrollo social, emocional y del lenguaje de los niños chicos, así como de programas específicos para los alumnos’’, dijo la cofundadora y presidenta de ClearMask, Allysa Dittmar.

Por Shawn Marsh (AP)



Entre convocatorias de docentes y el “confinamiento universitario”



Respecto al panorama global, el Gobierno italiano anunció ayer que el mes próximo iniciará entrevistas para contratar a 32.000 docentes en todo el país con el fin de garantizar las clases durante la pandemia de coronavirus.

Tras el inicio del ciclo lectivo en todo el país a mediados de septiembre, el Ministerio de Educación informó que incorporará a más de treinta mil docentes que hayan tenido al menos tres años de experiencia desde 2008.

De acuerdo al comunicado, hasta hoy se presentaron 64.563 personas para cubrir las vacantes, con un 67,7% de mujeres. La convocatoria se da luego de que todo el país iniciara el ciclo lectivo entre el 14 y el 24 de septiembre, en línea con la fecha usual, luego de seis meses de escuelas cerradas por el Covid.



Dato 36 estados han presentado colegios con algunos brotes entre los alumnos desde la reapertura de clases.

El Gobierno dispuso el uso obligatorio de barbijo en los lugares comunes de las escuelas pero no dentro de las clases, al tiempo que alumnos y profesores deben tener al menos un metro de distanciamiento entre los bancos.

Además, el anuncio de la contratación masiva de docentes se da cuando cuatro de las 20 regiones italianas ya exigen el uso obligatorio de barbijo en lugares abiertos, en medio de las medidas de prevención ante una posible segunda ola de contagios.

En Gran Bretaña, por su parte, al mismo tiempo que las autoridades trataban de contener los brotes de coronavirus en las universidades, algunos estudiantes se quejaron de hallarse “presos’’ en sus dormitorios y los políticos debaten si deberían permitir a los jóvenes ir a casa durante el periodo navideño.





A los estudiantes de universidades en Glasgow, Manchester y Edinburgh (que han reabierto sus campus en las últimas dos semanas) se les ha pedido autoaislarse en sus edificios de residencias, y guardias de seguridad de algunas escuelas impiden que los jóvenes salgan de los edificios.

Mientras que los alumnos de la Universidad de Glasgow reaccionaron al confinamiento con humor, publicando carteles en los que piden que “envíen cerveza’’, los estudiantes en Manchester tuvieron un mensaje más oscuro, escribiendo siglas en las ventanas de sus habitaciones que sugieren que se ha convertido en la “Prisión Universitaria Metropolitana de Manchester de su Majestad’’.