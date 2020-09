Así como la cuarentena fue una especie de stand-by para algunas personas, funcionó como disparador creativo para muchas otras. Es común ver que a lo largo de estos meses de aislamiento, mucha gente exploró nuevas actividades o potenció algunos talentos. Bajo el mandato de “aprovechar el tiempo” fueron varias las personas que dieron un gran paso para saltar de lleno a una nueva aventura. En ese grupo está María Eugenia Llorente.





Nacida en Luis Beltrán, recorrió con su trabajo el Valle Medio y el Alto Valle, pero sus experiencias como Licenciada en Sistemas la llevaron incluso a trabajar en la Fórmula 1, con los equipos de Red Bull Racing y Jaguar. Sin embargo, previo a la pandemia, ya había girado a un nuevo campo: el de la ilustración. Y la cuarentena, el home office y la virtualidad fueron la excusa perfecta para lanzarse con un curso online, una de las modas de este 2020.

“El curso se llama Doodle Arts para liberar la mente. La técnica de dibujo que hago es doodle, o sea, garabato; y a mi en un momento me sirvió un montón para liberar mi mente y tranquilizarme para pasar un período muy difícil. Para esto yo ya había empezado a dibujar en paralelo con mi profesión, que soy Licenciada en Sistemas”, explica María Eugenia en diálogo con RÍO NEGRO.

Respecto a la elección de la temática, la Licenciada y artista asegura que “esta técnica de dibujo me ayudó mucho a canalizar emociones, surgió en ese entonces mi marca Peufe, dedicarme al arte y la ilustración, y empecé a dar algunos talleres de forma presencial, no masivamente, acá en Buenos Aires, algunos en el Alto Valle y me agarró la pandemia… y cambió todo. No podía darlos en forma presencial, así que intenté dar talleres online pero en vivo, pero tenía muchos problemas con los horarios y la gente”.





Con esta idea en mente, llegó el momento de poner manos a la obra, y María Eugenia no dudó un instante. “Dije ‘bueno, voy a ver como hago el curso completamente grabado, para que puedan descargarlo’. En ese entonces yo había tomado algunos cursos en Domestika, así que pensé en hacerlo por mi cuenta a ver que salía y bueno, salió este curso de Doodle Art para liberar la mente, donde hago un resumen de los talleres que ya he hecho en forma presencial y agrego algunas lecciones más de trazos complejos”.

Armar el curso llevó tiempo y trabajo: “Está hecho íntegramente por mí, filmado, editado, tuve que aprender muchas cosas. Arranqué en mayo y terminé en agosto, con un proceso de aprendizaje bastante interesante. En general no tuve mayores inconvenientes. Me gusta investigar, por ahí al principio costó un poco aprender más de las cuestiones de visualización, resolución de las pantallas… Cada sistema tiene su forma de aspecto, tipo de imagen y demás. Fui probando herramientas, así que hubo un proceso de investigación”.

Respecto a los pocos problemas, lo más difícil fue “el tema de la filmación, porque no tengo reflectores entonces tenía que ver en qué momento del día entraba buena luz, el fondo, que quede el celular fijo, que filme la cámara trasera y esas cuestiones”.



Durante el curso se podrán ver distintos tipos de doodles, trazados de mayor o menor complejidad y más.



El curso ya está disponible en la página de su marca, Peufe; y todos los que estén interesados en inscribirse pueden ingresar a peufe.com/product-category/cursos. Allí tendrán un descuento del 33% hasta el próximo 31 de octubre.

La experiencia fue tan positiva que María Eugenia ya piensa en más: “Definitivamente este formato vino para quedarse. Ojalá pueda seguir manejándolo, manteniéndome y tenga convocatoria. Obviamente esto también es un negocio, pero me gustaría poder transmitir el conocimiento y ayudar a la gente en un método que es tan beneficioso. Me gustaría hacer más talleres, ir mostrando todo lo que hago de esta manera”.





Pero la proyección no se detiene solo en hacer más cursos. “La gran ventaja de esto es que no hay barreras físicas, puede llegar a cualquier parte del mundo. Mi intención es distribuirlo en Latinoamérica y en un futuro lo quiero hacer doblado o subtitulado al inglés, abarcando mayor audiencia”, asegura.

En búsqueda de nuevos horizontes, María Eugenia supo darle un gran giro a su carrera y ahora apunta a mucho más. Y ya está planificando a futuro.



Algunas impresiones sobre la cuarentena



“La estoy llevando como todo el mundo. Un poco a mi favor es que como siempre trabajé en casa y no tengo horarios para salir no sufro el tema de moverme o salir a otro lugar a trabajar”.

“Extraño el tema del contacto físico con la gente: ir a exhibiciones, ofrecer productos en ferias y demás. También me cuesta mucho el no viajar a Río Negro”.





“En general trato de mantenerme ocupada y con la mente positiva. Esperanza tengo obviamente, pero vendrán otras cosas y debemos estar alertas para adaptarnos a las situaciones y circunstancias”.

“Es todo muy incierto, y es importante manejar esta incertidumbre. Hoy por hoy pasa esto y estamos haciendo esto, y mañana podrá pasar otra cosa. Siempre ha sido así, pero en estos tiempos uno es más consciente”.