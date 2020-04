Los comerciantes y empresarios del interior neuquino buscan una respuesta ante la crisis

Los comercios no pueden abrir sus puertas, salvo excepciones. (Archivo Oscar Livera).-

La Federación de entidades empresarias neuquinas (Feen) lanzó una encuesta orientada a los comerciantes y empresarios del interior de la provincia para hacer un análisis de cómo los afecta la falta de actividad por la pandemia de coronavirus.

El objetivo es poder hacer un balance de los principales problemas que atraviesan y compartir ese informe a la Legislatura.

El bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto la semana pasada para que algunos actores económicos sean incorporados al Comité de Emergencia provincial.

Desde la Feen, argumentan que las 13 cámaras que integran la Federación deberían ser tenidas en cuenta en el proyecto. "Manifestamos que queríamos participar e íbamos a tener herramientas para mostrar la realidad del interior", aseguró su titular, Lucas Mántaras.

La encuesta fue difundida este mediodía a través de un formulario de Google y ya reunió más de 100 respuestas. Hasta el domingo hay tiempo para completarla. Luego, se procesarán las respuetas y se confeccionará el correspondiente informe.

"Hay muchísimos reclamos, varios por la falta de acceso al crédito bancario. No es una crítica al BPN, se critica a todos los bancos, el Banco Central no bajó un lineamiento para una especie de pedido express de crédito. Te dicen que no hay cupo para ninguna garantía. La mayoría de los comercios siente que los dejan afuera", expresó el presidente de la Federación.

Los comercios y empresas que tuvieron que cerrar desde el comienzo del aislamiento, al no estar exceptuados por no vender productos esenciales, son los que más sufren esta crisis y buscan alternativas para subsistir.

El relevamiento también intentará estudiar el implemento de las ventas online y por delivery, algo que algunos comercios ya tienen habilitados.