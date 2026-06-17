Bullrich aseguró que Milei no ve motivos para desplazar a Adorni y confirmó que avanza el pedido de interpelación

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el presidente Javier Milei considera que no existen motivos para desplazar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su situación patrimonial y los pedidos de interpelación impulsados por la oposición en el Congreso.

Las declaraciones se produjeron tras una reunión parlamentaria en la que se resolvió postergar el tratamiento de iniciativas vinculadas al funcionario. Según explicó Bullrich, la próxima sesión clave será el 25 de junio, cuando los bloques opositores buscarán avanzar con uno o varios proyectos de interpelación.

🗣️ PATRICIA BULLRICH EN A24 SOBRE EL FUTURO DE MANUEL ADORNI



"Veremos qué medida se toma por el caso".#A24 pic.twitter.com/wEtaLEiaYs — A24.com (@A24COM) June 17, 2026

“Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, tendría una interpelación y eso podría llevar o no a una moción de censura”, señaló la ministra ante la prensa.

Consultada sobre si la postergación de la sesión podía interpretarse como una oportunidad para que el Poder Ejecutivo tome una decisión sobre la continuidad de Adorni, Bullrich rechazó esa interpretación y remarcó que el oficialismo no tiene capacidad para imponer la agenda legislativa.

“Nosotros acá somos minoría. No tenemos fuerza suficiente para imponer los temas”, sostuvo.

La funcionaria también confirmó que informará al Poder Ejecutivo sobre los movimientos parlamentarios y el avance de las iniciativas opositoras. “Yo informaré ahora al Poder Ejecutivo de estas circunstancias, de lo que está sucediendo, y veremos qué medidas se toman”, expresó.

Sin embargo, al ser consultada sobre si personalmente considera que Adorni debería renunciar o ser desplazado de su cargo, evitó profundizar en su postura y recordó que ya había expresado su opinión previamente.

La definición más relevante llegó cuando los periodistas le preguntaron por qué Milei continúa respaldando al jefe de Gabinete. “Porque él considera que no hay razón. No hay una razón”, respondió Bullrich.

Ante una nueva consulta sobre si el Presidente entiende que Adorni no mintió o brindó explicaciones satisfactorias sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas, la ministra evitó emitir juicios personales y sostuvo: “Nada que cuestionarle al presidente de la Nación”.

Mientras tanto, la oposición continúa reuniendo apoyos para impulsar una eventual interpelación y una posterior moción de censura contra el jefe de Gabinete. El oficialismo, por su parte, apuesta a bloquear esa avanzada parlamentaria y sostiene que la continuidad de Adorni no está en discusión dentro del Gobierno.

La sesión prevista para el 25 de junio será un nuevo capítulo de la disputa política en torno al funcionario y marcar el rumbo de las próximas semanas en el Congreso.