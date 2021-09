Los jubilados del ISSN: “estamos cansados de disminuir nuestros salarios por todos los pagos extras”

Hoy, los jubilados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) marchan a la sede central de la obra social para reclamar sobre el cobro de plus médico, la falta de cobertura y la nula actualización del vademecum de farmacia. Son problemas que también afectan a los trabajadores estatales activos que tienen la obra social provincial.

Raúl Dobrusín, secretario del centro de jubilados y pensionados de ATE, en declaraciones al programa Vos a Diario de RN RADIO (89.3) explicó que la marcha de hoy es "básicamente porque estamos cansados de disminuir nuestros salarios por todos los pagos extras de lo que es salud por medio del Instituto provincial. Nos cobran todo".

Y agregó que "para nosotros se desmadró el control del plus médico y ese desmadre hace de que se den las contradicciones que el Instituto dice que tiene superávit en el área de Salud y nosotros tenemos déficit

nuestros sueldos son cada vez más utilizados por los extra que nos cobran".

El representante de los jubiladosy exdiputado precisó que hay profesionales que "no dicen que no atienden al Instituto, pero tienen un cupo de cuantas personas de Instituto atienden" y que cobran cifras alta en concepto de coseguro; mientras que otros directamente no atienden más por la obra social. Y detalló que esos plus en "los especialistas pueden llegar a 2.000 pesos la consulta".

Dobrusín denunció también que el ISSN, no actualizó su vademecum de farmacia con la llegada de la pandemia, como si lo hicieron otras obras sociales, como por ejemplo el PAMI.

"No hacen nada, en la dirección y la conducción son tan autistas como el gobernador", sentenció Dobrusin sobre la conducción del organismo provincial. Y en ese sentido detalló que hoy "vamos a entregar por enésima vez un pedido, una exigencia al administrador para que nos atienda pero para decirnos como piensa normalizar y hacer que el instituto vuelva a ser lo que era, un ente regulador de la medicina en Neuquén, un regulador de precios".

Además, Dobrusin se quejó por la falta de acción del ISSN para simplificar la provisión de medicamentos de largo tratamiento. "Yo soy diabético y tengo que ir todos los meses al médico a buscar una receta de un remedio que tomo hace muchos años y me voy a tomar hasta que me muera", confió. Y en ese sentido subrayó: "el remedio único ya está implementado en la demás obras sociales, pero acá no les interesa todo lo que sea disminuir el gasto nuestro".

