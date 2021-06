Los mensajes de apoyo para Eriksen en las redes sociales

Las fuertes imágenes del desvanecimiento de Christian Eriksen invadieron las redes sociales de mensajes de preocupación. Jugadores y clubes expresaron su consternación y enviaron fuerzas al futbolista de Dinamarca.

El danés es compañero de Lautaro Martínez en Inter y el delantero argentino publicó una foto en Instagram con un mensaje de aliente. "Vamos Chris, por favor", escribió el ex Racing.

El chileno Arturo Vidal, que también comparte plantel en Italia, hizo lo propio con un "Mucha fuerza hermano". Otro de los que publicó sentidas palabras fue Cristiano Ronaldo. "El mundo del fútbol se mantiene unido esperando buenas noticias. Espero encontrarte pronto de nuevo en una cancha".

Desde Inter, Tottenham y Ajax, los clubes donde jugó Eriksen, también se manifestaron y enviaron fuerzas al futbolista. "Forza, Chris. Nuestros pensamientos son para ti", escribieron los italianos.

Our thoughts and prayers are with Christian ♥️