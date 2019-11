Luis Machín lleva a Bariloche su primer unipersonal

Un grito ahogado, el desamor diseccionado. La soledad escandalosa con la que se topa un hombre lejos”. De esta forma, define Santiago Loza su obra de teatro “El mar de noche” que llega a Bariloche este sábado y domingo, con la actuación de Luis Machín y la dirección de Guillermo Cacace.

A horas de su visita a Bariloche, Machín señaló que la obra “apela al amor y a los sentimientos más profundos. La razón tiene poco para jugar en estos temas”. Los textos “De Profundis”, de Oscar Wilde y “Muerte en Venecia”, de Tomas Mann, fueron los disparadores para el unipersonal “Mar de noche”.

“Un hombre relata su desgarro de amor. Es un diálogo con la otredad. No me gusta pensar en mensajes. Me gusta pensar en algo que es transversal y que atraviesa al espectador”, dijo a “Río Negro”.

El unipersonal cuenta la historia de un hombre derrotado por amor.

“El mar de noche” se presentó en la edición 12 del Festival Internacional de Buenos Aires FIBA 2019, en el Performing Arts Festival 2018 de Holanda y en el Teatro Finsterrae de Santiago, Chile, entre otras. Machín obtuvo por esta obra los premios como mejor actor ACE 2017, Teatro XXI 2017, Premio Luisa Vehil y Teatro del Mundo, entre otros.

Admitió que los comentarios de personas que vieron la obra que encabeza desde hace tres años se propagan en su cuenta de Instagram. Los calificó como “estimulante” y “sumamente conmovedor”. “Tiene un carácter intimista grande. No es una fábula que empieza y termina con la obra. Es algo que después sigue horadando en la gente”, consideró Machin.

En los unipersonales, la tendencia está vinculada a la demostración de las habilidades de un actor como actuar, cambiar de personaje, de vestuario, ser rápido. Esta obra se propone algo mucho más complejo. “Es la primera vez que hago un unipersonal y es desafiante. Me planteé el estreno si me podía tomar el tiempo para ir por un lugar que valiera la pena. Nos llevó un año largo. Me parece que hay que ser lo suficientemente inteligente y tener sensibilidad necesaria para comprender”, planteó.

El desafío más grande para el actor en esta puesta fue “no concederle a la gente lo que espera cuando va a ver una obra. Hace años hay una tendencia general muy vinculada a que las obras tienden a ser un divertimento o un pasatiempo. Yo actúo desde los 16 años, ahora tengo 51 y noto una demanda del público a que uno le haga pasar un buen momento: ‘Haceme pasar un rato agradable, divertirme”.

Hace años hay una tendencia general muy vinculada a que las obras tienden a ser un divertimento o un pasatiempo” Luis Machín

Y si bien considera que “El mar de noche” tiene una vía de escape, “hay un momento en que el relato descarnado de este hombre produce risa. Nunca hemos concedido ni desde la dirección ni desde mi lugar como actor, la posibilidad de que eso sea llevado a un territorio de goce. Hay muchas obras que permiten eso y uno se da cuenta. Esta obra no lo tiene. No es una obra de comedia. Es la historia de un hombre que se está muriendo de amor”.

En relación con la necesidad del público de teatro por la diversión, Machín describió las carteleras de teatro de Buenos Aires con obras vinculadas en su mayor parte a la comicidad y “muy pasatistas”. “Es inevitable analizar estas tendencias. La gente, en general, trata de estirar el dinero en estas épocas de tanta falta. Trata de que el dinero le rinda hasta en los gustos. Y los gustos se banalizan en épocas de crisis. La parte buena de esto es que hay lugares donde uno puede exorcizarse de la malaria”, reflexionó el actor.

Luis Machín y el director Guillermo Cacace .

Reconoció que estos desafíos en un contexto de crisis es aun más complejo. “Trato de no resignar. Para mi sería más sencillo hacer una comedia en calle Corrientes. Pero son elecciones. Quizás hoy no estaría lamentándome por la caída de una película que iba a hacer en Rosario”, aclaró.

Las funciones de “El mar de noche” se organizaron como cierre del “IX Congreso de la Asociación Argentina de Teatro Comparado” que organiza por primera vez la Licenciatura en Arte Dramático de la UNRN en Bariloche. La puesta en escena fue posible a través del Instituto Nacional de Teatro.

Machín destacó la posibilidad de hacer gran cantidad de funciones por salas de todo el país. “Queda algo esencial: es muy poco lo que cobramos pero nos da la alegría de llevar la obra a lugares que, de otra manera, no llegarían. Estar en una sala comercial implica una entrada alta. Es un esfuerzo muy grande para que nuestra actividad rinda lo que tiene que rendir económicamente”, señaló.

Funciones

“Mar de noche llega” a Bariloche, con dos funciones, hoy y mañana, a las 20, en la sala de Palacios y Anasagasti. La entrada es un bono contribución de 150 pesos que se puede adquirir anticipadamente en Mitre 630, 6 B, hasta una hora antes en la sala. Las localidades son limitadas.