Manifestación en Neuquén y Bariloche contra «la violencia en nuestra Patagonia»

El domingo habrá una manifestación simultánea en Neuquén y Bariloche bajo el lema "Basta de violencia en nuestra Patagonia". Afirmaron que no cortarán el tránsito, sino que buscan manifestarse para visibilizar el reclamo de "ciudadanos movilizados por la paz y la concordia". Aclararon que no se conocen entre sí, sino que fueron sumando al conocer la convocatoria, pero que los unen la "defensa de la Constitución".

Carolina Galván es una de las organizadoras neuquinas detalló: "nones contra del pueblo mapuche, es en contra de quienes delinquen en nombre de ellos usando su bandera". Junto a su familia, tienen un conflicto por tierras en Tratayén, cerca de Añelo, con la comunidad Fvta Xayen. Entre denuncias y mediaciones, el último hecho fue la toma de posesión de los mapuches de un lote, en respuesta a lo que, aseguran, fue una avanzada de la familia Galván en su territorio. En respuesta, los Galván se manifestaron junto a productores frente a la Casa de Gobierno.

La mujer explicó que junto a otras familias y grupos, como clubes del lago Mari Menuco, decidieron a unirse a la manifestación que se organizó desde Bariloche para este domingo, a las 14. En Neuquén será en la rotonda de las Rutas 8 y 51; en Bariloche, en la rotonda del aeropuerto.

Aclaró que no se permitirán banderas partidarias ni se cortará el tránsito. También puntualizó: "los que usurpan no son comunidad. No tienen personería, no son varias familias, no son reconocidos por los Paynemil que sí son una comunidad".

En Bariloche motorizan la convocatoria pobladores de Villa Mascardi que han denunciado hechos de violencia, entre ellos Diego Frutos. El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Aníbal Tortoriello, confirmó días atrás su participación junto a otros dirigentes de la fuerza opositora.

La manifestación se gestó en Bariloche tras el último ataque incendiario, de autores desconocidos hasta el momento, ocurrido en el Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón, el 20 de octubre.

El comunicado que se difunde desde Neuquén está firmado por "Campo más Ciudad", una de las organizaciones convocantes, indicó Galván, junto a productores de Añelo, el grupo "Mujeres que amamos las chacras" de Centenario y el grupo "Confluencia Republicana". "Nos sentimos solos (...), usurpación es violencia", resaltó.