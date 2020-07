Maquinchao: piden inhabilitación para acceder a cargos públicos a personas vinculadas con hechos de violencia de género

Un grupo de vecinas de la localidad presentó un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante que propone impedir a ocupar cargos públicos por designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, ni de forma permanente ni transitoria, en todo el ámbito del municipio como funcionarios y/o administrativos, a personas denunciadas, procesadas y/o condenadas por femicidio, violencia de género o abuso sexual en todas las modalidades previstas en el Código Penal.

En el mismo sentido refiere a cargos públicos por designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, ni de forma permanente ni transitoria,como funcionarios y/o administrativos, a las personas que hayan hecho públicas manifestaciones, expresiones o actitudes misóginas o patriarcales o que puedan encuadrarse en las formas de violencia simbólica de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales,como así también las personas que hayan hecho públicas manifestaciones, expresiones o actitudes contra la comunidad LGBT.

La iniciativa es impulsada por el grupo de mujeres “Autoconvocadas Maquinchao” con el acompañamiento de númerosos vecinos de la localidad. Fue entregada este martes a las 18 a los concejales de la localidad, junto a 22 plantillas con más de 240 firmas, cumpliendo con creces .

Según detallaron integrantes de Autoconvocadas Maquinchao, además, el espíritu del proyecto de ordenanza es que inste al Estado Provincial, y demás municipios a generar normas de similares características para modificar, en el mismo sentido, la legislación electoral vigente.

En los últimos cinco años en Argentina ocurrieron más de 1450 femicidios.

“La violencia de género y sus expresiones más aberrantes como son los femicidios y el abuso sexual no sólo no deben quedar impunes, sino que es necesario impedir el acceso a cargos públicos a sus perpetradores. Esta iniciativa, no solo habla de el presente, sino que representan una mirada hacia el futuro, un cambio cultural que debemos hacer” afirmaron.

Agregaron que no se debe ser tolerantes con la violencia de género en ningún ámbito, “más aún, en la institución madre de nuestra localidad, como lo es la municipalidad. Y por respeto a las víctimas de violencia de género, no queremos y no debemos permitir espacios para sus victimarios”.

El proyecto será tratado en los próximos días.