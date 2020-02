¿Marcha atrás?: "No tenemos en cartera el aumento de tarifas", dijo Alberto Fernández

Alberto Fernández, presidente de la Nación.

El presidente Alberto Fernández aseguró que su gobierno "no tiene en cartera el aumento de tarifas" en junio y aseguró que primero hay que establecer "qué pasó" con los incrementos dispuestos en esa materia durante la gestión de Cambiemos.

“Todavía estamos en el periodo de estudio y análisis sobre quién ganó y quién perdió con todos los aumentos de tarifas que pagaron los argentinos, por lo que hoy no tenemos en cartera el aumento de tarifas”, sostuvo el presidente en una entrevista que concedió esta mañana a la radio AM 750.

Además consideró que la postura del Fondo Monetario Internacional (FMI) con respecto a la Argentina, al reconocer que la deuda es insostenible, "fue un triunfo de la razón" y, si bien señaló que se trata de "un paso muy importante, en la historia único", remarcó que "queda mucho por hacer".

En otro tramo de la entrevista aseguró que la prioridad de su gobierno es recomponer el "salario real, dentro de la fragilidad de la Argentina" y "mejorar en todos los frentes".

"Tenemos que ir recomponiendo el salario real, tenemos que hacerlo dentro de la fragilidad de la Argentina. Tenemos que mejorar en todos los frentes, como la asistencia de la Asignación Universal por Hijo. Yo les pido a todos un poquito más de paciencia y solidaridad frente a este momento", expresó.

Por último, el presidente aseguró que el gobierno "no" está "planteando una guerra santa contra los jueces", sino que aspira a "poner igualdad en un sistema que no es igual", a través del proyecto para modificar el sistema jubilatorio del Poder Judicial.

"No estamos planteando una guerra santa contra los jueces", afirmó el jefe de Estado y advirtió: "No me parece feliz que los jueces amenacen diciendo 'como nosotros resolvemos la constitucionalidad, le aviso que, si me tocan las jubilaciones, yo lo voy a declarar inconstitucional'".

Noticia en desarrollo.