Marcos recibió una licencia profesional y conducirá un taxi adaptado en Neuquén

Marcos Ancatén logró su cometido y tras una serie de rigurosas exigencias obtuvo una licencia de conducir profesional. Ahora, como él dijo, es el nuevo tachero de la ciudad de Neuquén ya que manejará un taxi adaptado especialmente para él.



Marcos, quien tiene una discapacidad, conducirá un vehículo con caja automática y un dispositivo en el volante que ayuda a un mejor manejo en términos de seguridad. El hombre ya contaba con una licencia aunque solo para conducir su vehículo particular.



Desde la municipalidad explicaron que el carnet que recibió Ancatén “no es una excepción” porque “se cumplieron todas las exigencias”.



“Se buscaron las seguridades para que Marcos pueda hacer un buen trabajo. Él cumple con todas las exigencias para tener su licencia profesional, y el vehículo también cumple con todos los requisitos que establece la ley”, resumió el secretario de Gobierno y Coordinación, Marcelo Bermúdez.



Ancatén contó que hace algunos meses se acercó a la Municipalidad para solicitar el permiso profesional ya que tiene una familia para mantener. Relató que presentó todos los papeles que le habían solicitado pero que el trámite se demoraba. Finalmente obtuvo su carnet y una empresa de taxis privada puso a disposición un auto adaptado para la dificultad que tiene Ancatén. “Estoy muy agradecido porque me dieron la posibilidad de generar ingresos para mi familia en conjunto con la empresa de taxis que se puso a disposición”, destacó.



“Ahora soy el nuevo tachero de Neuquén capital”, dijo orgulloso y adelantó que probablemente esté en la parada de avenida Olascoaga y Fava. “Le digo a todos los que me escuchan que no acepten un no como respuesta. Cuando uno cree y sabe como hacerlo tiene que seguir adelante”, dejó como mensaje.