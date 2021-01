Mariela Belski: “Derechos humanos no es solo ‘memoria, verdad y justicia’”

P- ¿Cómo caracterizaría el episodio en Formosa?

R- Las medidas que tomó la provincia son llamativas y no se entienden. Incluso en relación a las tomadas por otras provincias y países de la región y del mundo. Primero con la cuestión de los varados, que estuvieron nueve meses esperando, y estas últimas. Nos preguntamos qué les motiva a tomar estas decisiones.

P- ¿Qué se responden?

R- Sabemos por las denuncias que hay una parte de la población que está de acuerdo y apoya estas medidas. Creen que está bien y que gracias a eso los casos de covid no suben. El gobierno de la provincia tiene un discurso interno muy fuerte en defensa de sus resultados.

P- ¿Cuál es el denominador común de las denuncias?

R- Tenemos 24 casos. Es gente con entre 25 y 30 días de permanencia obligatoria en los centros de aislamiento. No saben cuándo están disponibles los resultados de los test. Hay una nena a la que le han hecho hasta nueve test. Hay gente con covid, gente asintomática, que tuvo contacto estrecho con casos, gente que no tuvo nada, mezclados. Los testeos son sólo realizados por el Estado, porque no hay centros privados, por lo que no se pueden contrastar. Hay falta de higiene, de ventilación, pocas comidas y en malas condiciones. Hay un caso de uso de reflectores para intimidación...P- ¿Cómo actuó Amnistía a partir de las denuncias?

R- Nos involucramos cuando detuvieron a las dos concejalas. Hay situaciones de persecución a los abogados que están siguiendo estos casos. Estos casos los vamos a llevar a las Naciones Unidas, al grupo de trabajo y relatores de Derechos Humanos. Es una denuncia que vamos a hacer en las próximas semanas, junto a denuncias al relator de comunidades indígenas y al relator del derecho a la salud por todo lo que está pasando en estos centros.

P- ¿Recibieron respuesta de la secretaría de Derechos Humanos a la carta que le enviaron el viernes?

R- Quedamos impactados por las declaraciones del secretario de Derechos Humanos. Por eso le enviamos la carta y le acercamos todas la denuncias que tenemos para que las tenga en cuenta en sus recomendaciones a la provincia. A la media hora nos enviaron una carta formal diciendo que estaban a disposición para reunirse con nosotros y se comunicaron además informalmente con nosotros.

P- ¿Qué acción esperan del gobierno nacional?

R- Que las recomendaciones describan correctamente la situación e incluya algún pedido contundente en términos de cómo la provincia va a cambiar este contexto. Sabemos que había 100 detenidos en un centro que se llama Centinela, y que 72 horas antes de que llegara el secretario quedaron solo 8. Fue bueno. Algunos fueron a sus casas. No se entiende por qué no lo hicieron antes. Sabemos de todos modos que la secretaría es un órgano que depende del presidente. Es una buena oportunidad para que el presidente impulse la ocupación del cargo de defensor del pueblo, que hace 12 años que no tenemos. Es el rol que hace falta en esta situación, con una mirada independiente.

P- Hay una mirada muy recortada en el gobierno respecto de qué representan los derechos humanos. Anclada en un pasado trágico. Lo expresó infelizmente el secretario del área. ¿Cómo se cambia eso?

R- Espero que el Gobierno reflexione. Que haya una posición que converse con esta idea que le adjudican. Derechos Humanos no es solo “memoria, verdad y justicia”. Sería un papelón que saquen una declaración diciendo que en Formosa no hay violaciones a los derechos humanos.

"Privación de la libertad de facto"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación visitó esta semana Formosa a raíz de las denuncias sobre la situación humanitaria en los centros de aislamiento montados en la provincia para contener el covid.

Dijo que allí “no existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos” ni “campos clandestinos de detención”. Y que las denuncias “son casi un chiste”.

Amnistía Internacional reclamó al Gobierno que condene la situación en la provincia. Y habló de “privación de la libertad de facto, en condiciones insalubres y de manera arbitraria”, entre otras denuncias.