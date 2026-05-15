El tenso cruce entre Dibu Martínez y Mac Allister en la Premier League antes del Mundial

El cruce entre el Dibu Martínez y Alexis Mac Allister en el partido entre el Aston Villa y el Liverpool.

Aston Villa superó 4-2 a Liverpool en condición de local, en el inicio de la fecha 37 de la Premier League. Los Villanos lograron la clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League, a 5 días de la gran final de la Europa League contra Friburgo.

Emiliano Martínez y Emiliano Buendía fueron titulares en el local, mientras que Alexis Mac Allister fue de la partida en la visita. Ollie Watkins -por 2-, John McGinn y Morgan Rogers convirtieron los goles de los Villanos, que sufrieron los tantos de Virgil van Dijk.

Aston Villa será juez de la Premier League ya que en la última fecha visitará a Manchester City, que pelea el título con Arsenal.

¡MOMENTO IMPERDIBLE EN EL VILLA PARK! Luego del triunfazo de Aston Villa sobre Liverpool, Dibu Martínez se divirtió con su hijo Santino. ¡OJO QUE PATEÓ BIEN!



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La tensión de este encuentro sucedió un incidente impensado: los jugadores de la Selección Argentina se empujaron e insultaron.

¡¡NO, MUCHACHOS, QUE NO FALTA NADIE PARA EL MUNDIAL!! ¡¡DIBU SE PICÓ CON MAC ALLISTER EN ASTON VILLA VS. LIVERPOOL!!



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En medio de la espera por un córner en favor del equipo visitante, el Dibu y Alexis tuvieron este cruce que no pasó desapercibido para nadie.

Mientras el arquero buscaba sacarse de encima a sus rivales, empujó y forcejeó con el mediocampista, que se mostró sorprendido y también le dijo algunas cosas.

Finalmente, la situación no tuvo mayores consecuencias y tras el centro al área todo quedó en la nada. Sin embargo, el recorte se viralizó y llamó la atención de los fanáticos en las redes sociales, aunque quedó como un cruce de juego.

Mirá el resumen del triunfo de Aston Villa sobre Liverpool