El editorial de Gustavo López sobre Malcorra que desató el enojo del jugador y el escándalo en plena calle

El futbolista de Independiente Ignacio Malcorra protagonizó este viernes un fuerte cruce con el periodista Gustavo López luego de las críticas que recibió tras la eliminación del Rojo frente a Rosario Central en el Torneo Apertura.

Todo comenzó después del partido disputado el pasado 11 de mayo, cuando Malcorra, identificado históricamente con el club rosarino, fue cuestionado por hinchas y periodistas tras desperdiciar una clara situación de gol frente al arco. La jugada despertó sospechas y críticas en redes sociales, al punto que el propio jugador salió públicamente a aclarar que no había “ido para atrás”.

En ese contexto, Gustavo López realizó una dura editorial en Radio La Red, donde apuntó directamente contra el mediocampista.

🔥POR ESTO, MALCORRA FUE A BUSCAR A LA RADIO A UN GUSTAVO LÓPEZ QUE SE COMIÓ LOS MOCOS



🤡El periodista hincha de Lanús dio a entender que fue para atrás en Independiente 🆚 Rosario Central



🥊Y el volante lo encaró: "No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa" pic.twitter.com/rEAlSzA3fF — ✪ Guido AKD (@GuidoNewsAR) May 15, 2026

“Faltó que Malcorra festeje con los de Rosario Central. El único mano a mano que tuvo no lo quiso definir. Después vi videos en los que está saludando y riéndose con jugadores que fueron sus compañeros. Estaba contento”, expresó el periodista.

Las declaraciones generaron el enojo del futbolista oriundo de Río Colorado, que este viernes se presentó en la emisora para pedir explicaciones. Según trascendió, el encuentro se produjo en la calle y derivó en un momento de máxima tensión.

Durante el programa de Marcelo Palacios, compañeros de López relataron que personal de seguridad y trabajadores de la radio debieron intervenir para evitar que la situación escalara.

De acuerdo a la información difundida posteriormente, no hubo agresiones físicas, aunque sí un fuerte intercambio verbal e insultos entre ambas partes.

El episodio rápidamente tuvo repercusión en redes sociales y volvió a poner en debate el límite entre las críticas periodísticas y las reacciones de los protagonistas del fútbol argentino.