Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió decomisar el departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario

El fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso del departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.

El pedido forma parte de una nueva etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, con el objetivo de cubrir el perjuicio económico al Estado estimado por la Justicia en más de $685.000 millones.

Según el planteo presentado por Luciani, el inmueble donde reside actualmente la exmandataria integra el listado de bienes que estarían vinculados al entramado patrimonial investigado en la causa por administración fraudulenta relacionada con la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La inclusión del departamento de Constitución tiene un fuerte peso simbólico y jurídico, ya que se trata de la vivienda en la que Cristina Kirchner cumple su condena a seis años de prisión, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia.

Los bienes incluidos en el pedido

La solicitud elevada al TOF 2 no se limita al inmueble de San José 1111. El nuevo listado elaborado por la fiscalía incluye:

141 inmuebles vinculados a los condenados

46 automotores

US$4.664.000 hallados en una caja de seguridad atribuida a Florencia Kirchner

US$992.134 depositados en cuentas bancarias

Sumas menores en pesos

De acuerdo con la fiscalía, parte de los bienes corresponden a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y otra parte a empresas asociadas al empresario Lázaro Báez.

Entre los activos más relevantes incluidos en el pedido figuran además:

Hotel Alto Calafate

Hotel La Aldea

El chalet de la costanera en Río Gallegos

Terrenos y propiedades en Santa Cruz

El argumento de la fiscalía

En su dictamen, Luciani sostuvo que los condenados fueron intimados a devolver el dinero fijado por la Justicia, pero que hasta el momento “no han depositado ni un solo peso”, situación que habilita avanzar con la ejecución de bienes.

Además, el fiscal remarcó que el patrimonio detectado evidencia “fortunas desproporcionadas” respecto de los ingresos declarados, argumento que utilizó para justificar la ampliación del decomiso.

Ahora será el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el que deberá resolver si incorpora estos bienes al proceso de ejecución patrimonial.

En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos continúa presentando recursos judiciales para intentar frenar el avance del decomiso, una discusión que podría volver a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Revuelo por un video que mostró a Cristina Kirchner ingresando a su departamento sin policías

En medio de la tensión política por la situación judicial de Cristina Kirchner, un video difundido en TikTok este viernes generó fuertes repercusiones. Las imágenes muestran a la ex presidenta caminando por la vereda y reingresando a su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, sin custodia policial visible.

Según el material que circuló en redes, Kirchner descendió de un vehículo y caminó algunos metros acompañada por hombres vestidos de civil. De acuerdo a lo informado por Infobae, la ex mandataria habría salido para cumplir con un control médico.