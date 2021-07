Martitegui y Betular, los jurados de Masterchef, cocinarán en Neuquén

Desde hoy hasta el sábado, Villa La Angostura será sede del festival enogastronómico "Sabores que unen". Los encuentros se realizarán en importantes restaurantes de la localidad y contarán con la participación de reconocidos chefs. Entre ellos estarán los populares jurados del reality Masterchef: Germán Martitegui y Damián Betular.

"Sabores que unen" pretende conectar a chefs emblemáticos con productos y productores locales. Así como también fomenta la utilización de productos de estación. "'Sabores que unen' reúne a reconocidos chefs junto a productores locales, para enaltecer lo mejor de la gastronomía del país. Queremos crear experiencias memorables alrededor de la gastronomía argentina, en locaciones exclusivas con paisajes únicos", cuenta Marcela López Ghitta, directora de Kullhaus y creadora del evento.

En esta edición, que tendrá su gran cierre en un restaurant ubicado en la cumbre del cerro Bayo, participarán además de los populares Germán Martitegui, Damián Betular, los chefs Christina Sunae, Gonzalo Aramburu y Lucas Olcese.

Martitegui además de ser jurado de Masterchef, es propietario de Tegui, el restaurante seleccionado en Latin America’s 50 Best Restaurants desde 2017 y el único restaurante argentino que integró la selección The World's 100 Best Restaurants 2019. En tanto que Betular es chef ejecutivo de Park Hyatt-Palacio Duhau, además de su participación como jurado de los programas de televisión Bake Off y Masterchef.

Entre los otros chefs que participarán del festival se encuentra Christina Sunae, chef y propietaria de Cantina Sunae y Apu Nena –en la Ciudad de Buenos Aires– y Sunae Asian Cantina PH en Manila, Filipinas. Así como Gonzalo Aramburu, chef y creador de Bis Bistró y Aramburu, restaurante seleccionado en Latin America’s 50 Best Restaurants desde 2017.. YLucas Olcese, chef ejecutivo de Rosell Boher Lodge, ganador del Oro Mejor Restaurante de Bodega del Mundo 2020.