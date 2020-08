Más de 70 infracciones en Cipolletti por no cumplir con el aislamiento

Solo el sábado, el municipio de Cipolletti labró 70 notificaciones a ciudadanos por no cumplir el protocolo de seguridad en el contexto de pandemia por el coronavirus. Entre ellos, ciclistas, motocicletas y conductores. Además, se retuvieron siete vehículos porque sus ocupantes no tenían permiso de circulación.



El Ejecutivo informó que se lleva a cabo un estricto control en distintos puntos de la ciudad para evitar circulación de personas sin permisos. La Municipalidad trabaja en conjunto conjuntamente con la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía provincial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. También se realizaron 9 actas contravencionales.



Tras la propagación del virus, que pasó de 3 a más de 115 casos activos en menos de un mes, el municipio ajustó la vigilancia. Desde el Ejecutivo volvieron a solicitar a los vecinos que cumplan con los protocolos para evitar más casos de covid-19 .



Uno de los principales sectores donde se detectaron las infracciones fue en la Isla Jordán. En el acceso al puente que comunica la Isla con la Margen Sur, se encuentran inspectores de tránsito, personal de la ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial) y policía para controlar el acceso e informar a todo el que vaya para ese sector.

La semana pasada, el municipio sumó a Gendarmería para fortalecer los controles en la ciudad.



Además, endureció las multas para quienes no cumplan la normativa. Las sanciones económicas por no respetar las normativas mucho más caras. Por no usar el barbijo pasó de $1.000 a $10.000. Circular después de las 23, excepto personal esencial, de $ 100.000 a $ 250.000. Reuniones sociales, juntadas, festejos, etc.: Desde $ 20.000 por persona hasta $ 250.000 al propietario del lugar de la reunión.



A pesar del brote de contagios en la ciudad, y en la región, el intendente Claudio Di Tella, anunció que por el momento no se evalúan restricciones a los permisos vigentes, pero tampoco habrá nuevas flexibilizaciones. Al menos hasta que se cumpla con un nuevo período de aislamiento obligatorio que fijó el gobierno nacional por DNU.



El Comité de Crisis local sostiene que más del 90 por ciento de los contagios en Cipolletti se dieron por reuniones sociales y familiares. Por eso Di Tella pidió “responsabilidad” a los ciudadanos para evitar más contagios y que colapse el sistema sanitario. Actualmente, el hospital se encuentra al límite de su capacidad, tanto de recursos humanos como en la cantidad de camas de terapia.

La última medida que tomó la dirección del centro de salud fue derivar el servicio de pediatría a un edificio municipal sobre la calle Arenales.