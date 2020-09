Mascardi: Retuvieron el vehículo de un funcionario nacional

El vehículo en el que se trasladaba el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, fue retenido este domingo a las 23.15 en el puesto de control ubicado en el barrio Las Chacras.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio, advirtieron que el funcionario nacional no tenía el seguro al día del vehículo y especificaron que se trata de “una camioneta Toyota Hilux del Poder Ejecutivo”.

“Trasladaba a una mujer con dos niños y a un muchacho joven desde Piedra del Águila y manifestó que iba a Mascardi. Le retuvieron en vehículo y se negó incluso a llenar la declaración jurada de Salud por ingresar de otra provincia”, indicaron desde la cartera municipal.

Al ser consultado por este diario, Pilquiman reconoció que no llevaba el comprobante del seguro pero aclaró que “ya lo tiene”.

“Venía entrando de Pilcaniyeu y ando siempre con gente mapuche de las comunidades. No es algo raro. Además, no eran de la comunidad de Mascardi. Pero si lo fueran, ¿cuál sería el problema?”, planteó y cuestionó que todo el procedimiento fue “un tema político”.

Objeciones

El legislador provincial Juan Martín, de Juntos por el Cambio, exigió que “la titular del INAI, Magdalena Odarda, explique por qué su segundo estaba llevando gente a los terrenos usurpados por el grupo denominado Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi".

Planteó que “no sólo estaba llevando gente a una toma sino que iba en un vehículo sin seguro y con el registro vencido. Absolutamente todo por izquierda”.

Martín insistió en que “Odarda debe dar explicaciones y eventualmente pedir renuncias. ¿Pilquiman estaba actuando por su cuenta o el INAI es una empresa de remises para usurpadores?”.

También cuestionó las declaraciones de Odarda a RÍO NEGRO: “Nos preocupó mucho leer que Odarda hablara de infiltrados en la toma de Villa Mascardi pero no diera precisiones”. “Si conoce un delito, -agregó- su obligación como funcionaria pública es denunciarlo. Espero que lo que no dijo en los diarios lo haya dicho en la fiscalía y si no, que algún fiscal la cite de oficio”.