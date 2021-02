"MasterChef Celebrity" regresa con segunda temporada y nuevos participantes

La periodista María O'Donnell, una de las sorpresivas participantes de la segunda edición de "MasterChef Celebrity" que comenzará el próximo lunes a las 22.30 por Telefe, considera que el “reality” culinario “puede ayudar a mejorar la calidad de lo que comemos”.

“En la Argentina comemos muy mal porque tenemos un país con mucha pobreza, pero también por la poca variedad de nuestros menú y porque no lo consideramos un conocimiento importante para la salud y para lograr una mejor calidad de vida”, reflexiona O'Donnell durante una entrevista con Télam.

Bajo la conducción de Santiago del Moro y con un jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, la escritora y periodista que actualmente comanda la primera mañana en la nueva radio Urbana Play (FM 104.3) y comparte con su colega Ernesto Tenembaum el programa “Corea del Centro” (Net TV), forma parte del elenco de 16 personalidades en competencia.

Georgina Barbarossa.

La nómina la completan Gastón Dalmau, Dani La Chepi, CAE, Flavia Palmiero, Andrea Rincón, Juanse, Sol Pérez, Hernán "El Loco" Montenegro, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Georgina Barbarossa, Daniel Aráoz, Mariano Dalla Libera, Alex Caniggia y Claudia Fontán.

Barbarossa, última convocada del staff que iba a incluir a la también actriz Carmen Barbieri (internada por coronavirus), asegura a Télam que está feliz de ser parte de lo que presenta como “el mejor programa de la televisión argentina”.

La artista que en breve volverá a escenarios (del Broadway como parte de la comedia en la comedia “Un estreno y un velorio” que el coreógrafo y bailarín Flavio Mendoza dirige y protagoniza y virtuales con una puesta para streaming junto a Víctor Laplace, entre otros proyectos), considera que “MasterChef Celebrity” “es una cosa que te mete en otro mundo y me parece que te abre la cabeza”.

Hernán Montenegro.

El exbasquetbolista Montenegro, por su parte, cuenta a esta agencia que en el marco del juego planteado en el programa tratará de "plasmar los más de 30 años que tengo cocinando en mi casa para mis hijos y mis amigos”.

En esa faceta, quien es considerado uno de los mejores pivot del básquet hispanoamericano, revela que llegó a tener un pequeño restaurante privado en su propia casa (La Casona del Loco) "donde ofrecía un menú muy específico de comidas al disco”.

La primera entrega “MasterChef Celebrity” fue el espacio de mayor audiencia de 2020 donde las galas de eliminación promediaron 18.1 y su entrega diaria habitual 16.7.

Además, el desenlace del entretenimiento que el 18 de enero consagró a Claudia Villafañe logró 24.9 de rating, lo que constituyó la mejor marca de la TV abierta desde julio de 2019.

María O'Donnell.

La nueva serie de envíos del ciclo se emitirá de lunes a jueves a las 22.30 y los domingos desde las 22 tendrá sus veladas donde irán quedando participantes fuera de la contienda.

P: ¿Fue una sorpresa haber recibido la convocatoria para “MasterChef Celebrity 2”?

Georgina Barbarossa: Claro que me sorprendió, pero me encantó y me fascinó porque me parece un programa increíble. Así que al ser convocada me agarró una alegría infinita.

María O'Donnell: Arrancó como un chiste en mi programa de radio porque conté al aire que había empezado a ver el programa con mi hija. Flora (Alkorta), me cargaba con que me iban a llamar e imprevistamente sucedió. Lo tomo como un recreo, como un ratito para hacer algo distinto.

Hernán Montenegro: A mí me sorprendió totalmente porque no lo tenía en mi mapa de vida al menos en 2021 y ahora soy parte de un gran programa que une a la familia y que se ha tornado en “el” programa de la televisión argentina.

P: ¿Con qué expectativas llegan al programa?

GB: Llego con las mayores y mejores expectativas y espero ser la nueva ganadora de “MasterChef Celebrity” (risas) pero entiendo que mucho depende del azar y del conocimiento. De hecho estoy estudiando mucho, pareciera que estoy haciendo el ingreso a Ingeniería.

MO: La verdad es que aspiro a cocinar mejor y hacer una experiencia en el marco de un show de formato donde está bueno que se aborde el tema de la comida y que nos impulse a que cocinemos más.

HM: Primero que nada divertirme y vivir una aventura nueva en mi vida. Cocinar en televisión es algo distinto, que desconozco y que se abre como un mundo para mí.

P: ¿Qué creen que pueden aportar desde su experiencia en la cocina?

GB: Yo tengo la experiencia de cualquier mamá o ama de casa que cuenta con la práctica que dan los años para hacer cosas rápidas y saber resolver. Siento que el aporte mío es el de alguien que ha sabido sostener esa muy importante ceremonia de reunir a la familia en torno al acto amoroso de compartir la comida.

MO: No como carnes rojas y le tengo un poco de miedo a tener que hacer platos con ellas, pero sí me manejo bastante con el pescado y hago pizzas a partir de masa madre, pero entiendo que ese tipo de preparación necesita de más tiempo que el que da la televisión.

HM: Creo que puedo aportar creatividad para crear platos nuevos y muy delirantes de repente. Me va mucho lo oriental, que se pueda jugar mucho mucho con el color, con lo agridulce y con lo salado. Mucho marisco y mucho cerdo, que es lo que más me gusta.